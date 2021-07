Átformálták a hagyományokat a vései kovácsok

Izzott a vas, csattant az üllő hétvégén a XIX. Országos Kovácstalálkozón Vésén. Tizenhét kovács érkezett az ország minden pontjáról azért, hogy megmutassa tudását és népszerűsítse a szakmát. A találkozó egyik leglátványosabb programja a lópatkolás volt.

Tátott szájjal, telefonnal filmezte egy fiatal fiú a nem mindennapi látványt. Manapság egyre ritkábban patkolnak lovakat faluhelyen, ezért is mutatják be a munkafolyamatot minden évben a vései kovácstalálkozón. Nemcsak a patkolásra, hanem a fémmegmunkálásra is sokan voltak kíváncsiak. A kovácsszínek előtt kisebb tömeg gyűlt össze és nézte, hogy a mesteremberek hogyan formázzák meg az izzó vasdarabokat.

Máté Ádám Pest megyéből, Erdőkertesről érkezett Vésére. Hat éve űzi a mesterséget, a kovácstalálkozón viszont első alkalommal vett részt. A szakmával egy hagyományőrző egyesületen keresztül ismerkedett meg. Gyakran kellett fegyverkovácshoz járnia különféle harci eszközökért, az ott látottak pedig felkeltették az érdeklődését. – Otthon építettem egy kis műhelyt és elkezdtem magamnak kovácsolni. Időközben rájöttem, hogy ezt autodidakta módon nem lehet megtanulni, ezért felkerestem egy céhmestert, aki elkezdett foglalkozni velem és alapjaitól kezdve megtanította a mesterséget – mondta Máté Ádám. Az erdőkertesi kovács Vésén is megmutatta mennyit fejlődött az elmúlt években. A másfél órás kovácsversenyen egy nyitott könyv alakú tolltartót készített.

Almási János tizenöt éve résztvevője a találkozónak. A devecseri kovács eredeti szakmája kőművesmester, a kovácssággal szomszédjánál ismerkedett meg, akihez gyakran járt át segíteni. – Általában csak hétvégente tudok foglalkozni a vasmegmunkálással, mert tizenkét éve Ausztriában élek és dolgozom, ezért kevés időm jut rá. Ha egyszer végleg hazaköltözök, akkor szeretnék többet foglalkozni a mesterséggel és minél többször megélni a hagyományt – mondta Almási János. A férfi versenyen egy másik kováccsal közösen olyan gyertyatartót csinált, melyet vízszintesen is lehet használni, de a falra is akasztható.

Néhány mester a korábbi hagyományokhoz hasonlóan ajándékot is készített a településnek. Az elmúlt napokban egy több funkciós sütőeszközt kovácsoltak, amin a véseiek grillezni tudnak, de a bográcsot is rá lehet akasztani. Bertók László Vése polgármestere elmondta, minden évben érkeznek új kovácsok, akik első alkalommal csak figyelik a többieket, a következő évben viszont már a versenyre is beneveznek. – Jó érzés, hogy általunk is növekszik a kovácsdinasztia. Sok fiatal itt kedveli meg a mesterséget és nekiáll kitanulni a szakmát – fogalmazott Bertók László. A kovácstalálkozó teljesen megváltoztatta a vései hagyományokat. Régebben a búcsú volt a leglátogatottabb nap a faluban. Manapság viszont már az elvándoroltak és az ott élők rokonai is inkább a kovácstalálkozóra érkeznek haza – tette hozzá a polgármester.