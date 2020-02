Átírta a bevásárlólistát a vírus

Elkezdték feltölteni tartós élelmiszerekből álló otthoni készleteiket a kaposváriak, vélhetően a koronavírus terjedése lehet a háttérben.

A kisebb boltok forgalma ugyancsak megnövekedett. A fővárosi trendek eljutottak Somogyba is, a nagy áruházak polcai igencsak foghíjasak lettek csütörtök reggelre a megyeszékhelyen. Az egyik Ond Vezér utca környékén lévőben többségében nyugdíjas korú vásárlók tolták a bevásárlókocsikat. – Olyan, mintha húsvét lenne – summázott egy fiatalember kollégájának, ruházatukból ítélve a közeli beruházás építkezésén dolgoznak, ebédrevalót vásároltak.

Az üzletben a búzadara, a liszt, a tészták, sőt a kuszkusz és a jázminrizs is láthatón jól fogyott a korai órák ellenére.

Egy másik környéken lévő áruházban – ahol egyébként nagy tolongás nincs – most hármasával tértek be a vevők. A szárazárus polc előtt időztek hosszúnak tűnő perceket a vásárlók, sokat elárult kedélyállapotokról, hogy az akciós ázsiai ételekből, kedvező áruk ellenére, szinte egy darab sem hiányzott. Az üzletlánc másik boltjában az álmos hétköznap ellenére sokan vitték az extra nagy kiszerelésű ásványvizet is. Úgy tűnt, hirtelen nagy kedvenc lett a lencsés egy­tálétel. Minden üzletben lázasan dolgoztak az árufeltöltők, a legnagyobban a teljesen lefosztott lisztespolc előtt kérdeztük: mikor telik fel legközelebb a polc. Az eladó láthatóan ugyanolyan kíváncsi volt a válaszra, mint mi.

Az árukészletek pótlásával kapcsolatban lapunk megkereste a nagy áruházak képviselőjét is. Tőzsér Judit, az egyik cég sajtószóvivője annyit válaszolt, hogy Somogy megyében található áruházaik áruellátottsága folyamatos. A három másik kereskedelmi üzletlánc az országos kereskedelmi szövetséghez irányított minket, határozott válaszukban kitértek rá: folyamatos az áruellátás, nem kell áruhiányra számítani sehol az országban.

Nyugalom a belvárosi kisboltokban

A Kaposvár belvárosában található kisebb csemegeüzletekben teli polcok várják a vevőket. Szabóné Nagy Szilvia az egyik csemege eladója elmondta: a tartós élelmiszereket egyelőre nem keresik nagyobb mértékben a vásárlók, mint máskor. Talán inkább a kézfertőtlenítőket, fertőtlenítőszereket keresik többen. Mint arról korábban írtuk, ezekből már hetekkel ezelőtt a drogériákban is alig lehetett kapni.

Van olyan kaposvári patika, ahol megelőzve az érdeklődést, már a bejárati ajtóra kiplakátolták kézírással,: „szájmaszk nincs!”

Még a kézfogás sem javasolt az üzemben

A koronavírus fertőzéshulláma kapcsán egy német ipari cég nyilatkozatot kért a segesdi Ferrokov Kft-től. Azt firtatták, mikor vásárolt utoljára kínai alkatrészt a somogyi vállalkozás.

– A kínai acélöntvényeket 2019 elején vettük, azóta nem rendeltünk árut a Távol-Keletről – közölte Tallián Attila, a segesdi Ferrokov Kft. tulajdonosa. – Jelenleg német és holland alapanyagot használunk, ám döntően hazánkban vásároljuk a termeléshez szükséges termékeket.

A 250 dolgozót foglalkoztató, évi 6,2 milliárd forint forgalmú vállalkozás részben ipari tartószerkezetek és zsaluzatok gyártására szakosodott. Termékeik 90 százalékát Németországba, Hollandiába, Svájcba Franciaországba és Ausztriába exportálják. Tallián Attila azt mondta: beláthatatlan gazdasági következményei lehetnek, ha a koronavírus-fertőzés miatt lezárnák a határokat és korlátoznák az ipari termékek nemzetközi szállítását. A külföldi partnerekkel ilyen helyzetben tisztázni kellene, hogy meddig és milyen feltételek mellett gyárthatnak készletre árut. A legrosszabb verzió a gyártáskorlátozás lenne.

A kaposvári tejüzemben is megtették a szükséges biztonsági intézkedéseket. Szommer Gábor kereskedelmi igazgató azt mondta: újdonság, hogy a dolgozóknak csütörtöktől kötelező a portán elhelyezett kézfertőtlenítő használata. Mindenkit a higiéniás szabályok fokozott betartására intenek, s azt javasolják, hogy lehetőség szerint kerüljék a testi érintkezést, így a kézfogást. Az intézkedések a nyerstej-szállító kamionokra is vonatkoznak. – Amíg a tartálykocsiból 45 perc alatt lefejtik a tejet, addig a kamionsofőrök nem hagyhatják el a fülkét – közölte a kereskedelmi igazgató. – A járművezetők figyelmét arra is felhívtuk, hogy azelőtt menjenek el mosdóba, mielőtt beérnek a tejüzem területére.

Négy kamionnyi csomagolóanyag

– A magyar partnercégen kívül több európai országból vásárolunk csomagolóanyagot – tudtuk meg Szommer Gábortól. – Hetente négy kamion­nyi árut vesz át a cégünk, jelenleg zökkenőmentes az ellátás. A tejgyártás során kizárólag hazai alapanyagot használunk fel, melynek 80 százaléka somogyi. A kaposvári tejüzemben naponta közel 150 ezer liter tejet dolgozunk fel, az árbevételünk csaknem tíz százalékát az export adja. Szerbia, Horvátország és Románián kívül Nagy-Britanniába szállítunk sajtot, tejfölt és joghurtot is.

Első a biztonság: elkülönítik az olasz transzformátort

A Kaposvári Villamossági Gyár Kft. (KVGY) Olaszországból rendelte meg az újabb transzformátorszállítmányt. Ha az áru márciusban megérkezik, akkor biztonsági okokra hivatkozva legalább egy hétig elkülönített, zárt raktérben helyezik majd el.

– Orgianoból várjuk a terméket, a város Padova és Verona között nagyjából félúton található – mondta lapunknak Szalai Gyula, a Kaposvári Villamossági Gyár ügyvezető igazgatója. – Évente csaknem százhetvenmillió forint értékben negyven-ötven transzformátort vásárolunk az olasz cégtől, legutóbb decemberben kaptunk árut onnan. Az olasz szakemberek megígérték, hogy két héten belül útnak indul a következő szállítmány.

Szalai Gyula abban bízik, hogy határidőre megérkezik az olasz transzformátor, amit transzformátorállomások készítésénél használnak fel. Lényeges, hogy minden logisztikai feladatot pontosan megoldjanak. Ha ugyanis a készterméket nem tudja időben leszállítani a Kaposvári Villamossági Gyár, akkor kötbért kell fizetniük.

Az ügyvezető igazgató közölte: amennyiben előre nem látható akadályok következtében képtelenek megoldani a feladatot, akkor vis maiort jelentenek. – Ha megjön a kamion Kaposvárra, akkor biztonsági okok miatt egy hétig elkülönített, zárt raktérben tároljuk majd a transzformátort – mondta. – Csak ezután építjük majd be az árut a termékünkbe.

Többször fertőtlenítenek a vonatokon

A MÁV felkészült a koronavírus fertőzések terjedésének megelőzésére. A vasúttársaság a különböző vírusok és betegségek terjedése ellen naponta többszöri fertőtlenítő tisztítással lép fel. A személykocsik kilincseit és fogantyúit, a külső és a belső terekben, a vécé és mosdóhelyiségekben folyamatosan takaríttatja.

A MÁV tájékoztatása szerint hatóság által kötelezően előírt intézkedés jelenleg nincs érvényben. Az alapvető higiéniai előírások betartásán túl így nincs szükség beavatkozásra. A vasúttársaság ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kíséri az események alakulását, megteszi az indokolt előkészületeket, felkészíti munkavállalóit a megelőzés érdekében. A jegyvizsgálók számára kéztisztító és fertőtlenítőszer jelenleg is rendelkezésre áll. A nemzetközi forgalomban résztvevőket ezen felül orvosi szájmaszkkal látták el, amelyből nagyobb készlet beszerzése is előkészületben van.