Átírta a járvány a diákmunkát

Az előző évekhez képest lassabban indul el a nyári diákmunkaszezon. A kaposvári Meló-Diák tapasztalatai szerint a cégek és a vállalkozók kicsit bizonytalanok és kivárnak. A fiatalok azonban idén sem maradnak állás nélkül, több terülten is szükség lesz a munkájukra.

A munkaközvetítői piacot is teljesen átalakította a járvány. A korábbi években a diákok már áprilisban elkezdtek érdeklődni a nyári munkák iránt, idén azonban csak május végén, június elején kopogtattak be.

– Kellenek diákok idén nyáron is – mondta Dakó Roland, a Meló-Diák régióvezetője. – Az utóbbi hónapokban sok cégnél voltak leépítések, néhol a termelést is csökkentették, szépen lassan azonban visszatérnek a régi kerékvágásba. A kiesett munkaerőt mindenhol igyekeznek majd pótolni, ez pedig a diákoknak kedvezhet. A fiatalok nemcsak cégeknél szoktak elhelyezkedni, hanem a Balaton-parton is. Csakhogy a büfések és a vendéglátósok is óvatosak, hiszen nem tudják mennyi vendégre számíthatnak, így csak óvatosan töltik fel a munkahelyeket.

– Korábban nyaranta több fiatalra volt szükség – folytatta Dakó Roland. – A cégek általában a nyári szabadságolásokkor jobban igénybe szokták venni a diákmunkát. Most azonban nagy kérdés, hogy a főállású dolgozóknak mennyi szabadságuk maradt és egyáltalán el tudnak-e menni pihenni. Több kaposvári nagyvállalat is a partnerünk, de még nem jelezték, hogy mennyi diákra lesz szükségük a nyáron. Az értékesítőink folyamatosan keresik az álláshelyeket, hiszen szeretnénk munkát szerezni a fiataloknak – tette hozzá.

A diákok órabére a tavalyihoz képest nem sokat változott. Munkakörönként eltérő a fizetés, legalább 950, de akár 1500 forintot is zsebre tehetnek.

Várják a falvak

Az önkormányzati diákmunka keretében korábban több somogyi település is alkalmazott középiskolásokat és egyetemistákat. A megkérdezett falvakban június közepén már munkába álltak a fiatalok, idén viszont még nem kaptak tájékoztatást, hogy mikortól és mennyi diákot alkalmazhatnak. Nyitrai István, Bőszénfa polgármestere elmondta: tavaly egy fiatalnak adtak munkát, idén azonban kettőre lenne szükség. A diákok amellett, hogy az év közben elmaradt feladatokat elvégzik, a szabadságon lévő dolgozókat is pótolják. Hozzátette: bíznak abban, hogy mihamarabb elindul az államilag támogatott diákmunkaprogram, hiszen önerőből ezt nem tudják finanszírozni. Sudár Zoltán, Mezőcsokonya polgármestere kiemelte: eddig már két fiatal érdeklődött munka iránt, de egyelőre nem tudják alkalmazni őket, pedig bőven lenne feladat náluk. Mivel kevés a közmunkás, elkél a segítség a mezőgazdaságban és a hivatalban is.