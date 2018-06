Néha láthatunk fiatalokat, amint igazi trükköket bemutatva átugrálnak bármin, vagy akrobatikus ügyességgel másznak fel a legkülönfélébb építményekre. Noha ifjúi hóbortnak tűnhet ez a viselkedés, valójában egy extrém sport, a parkour szemtanúi lehetünk.

Somogyban is több fiatal hódol ennek a viszonylag fiatal sportnak. Pál-Fám Koppány ugyan még csak 15 éves, mégis évek óta gyakorol, és csiszolja tudását. parkour

– Én is, mint oly sok társam a számítógépes játékokban láthattunk ilyen mozgásformát először. Az Assassins Creed nevű játékkal játszottam, mikor lenyűgözött az abban látható mozgásforma. Akkor eldöntöttem, hogy én is szeretnék ilyen ügyesen mozogni, ugrálni, mászni, amilyen magasra csak lehet. – kezd bele történetébe Koppány.

– Aztán a youtube-on számos videót találtam, ahol nem egyszerűen csak mások ugrálnak és másznak akrobatikus ügyességgel, de oktatják is, hogyan lehet egy bonyolultabb trükköt megcsinálni. Vagy éppen felmászni olyan falra, épületre, ami sokaknak eszükbe sem jutna.

Ez eddig nem tűnik igazán sportnak, inkább csak ügyes emberek veszélyes dolgokat csinálnak. De Koppány cáfolja a feltételezést.

– Az igaz, hogy ebben a sportban nincsenek olyan konkrétan elérhető és megjelenő tudásszintek, mint mondjuk a karatéban. Az alap parkour, mikor a versenyzőnek el kell jutni egyik helyről a másikra. Természetesen mindenféle tereptárgyon, épületen keresztül. De vannak irányzatai is, ahol a versenyző vagy a mozdulatok szépségét, a trükköket fejleszti, vagy a sebességet helyezi az előtérbe.

Sőt az igazán nagy versenyeken meghatározott feladatokat kell elvégezni. Ekkor leggyakrabban egy hegyoldalon kell a versenyt teljesíteni, mindkét irányba. Lefelé a természetes és mesterséges akadályokon – rudak, kockák – kell átjutni gyorsan és szépen is, hisz ezt is értékelik. Felfelé aztán már csak a gyorsaság számít.

A parkourhoz akkor különleges állóképesség és erő szükséges. Persze nem árt az sem, ha nem ijedünk meg a magasságtól, és jó egyensúlyérzékkel rendelkezünk.

– Valóban szükség van pár alapképességre, nem véletlen, hogy sokan vagyunk, akik valami más sportról váltanak át erre. Olyanról, ahol ezeket a képességeket már eleve fejlesztették. Én is mielőtt elmélyedtem a parkourban, saját testsúlyos edzéseket végeztem, karatéztam, és gyakran gördeszkáztam is – mesél a fizikális követelmények fontosságáról Koppány.

– De igazából ez a sport sem kor- vagy súlyfüggő. Láttam felnőtt embereket, és túlsúlyosokat is házról házra ugrálni, igaz jobbára csak internetes videókban. Inkább csak elhatározás, és kitartás kérdése ez is. Van egy a parkourhoz nagyon hasonló sport a freerunning, sokan össze is keverik a kettőt. Abban már vannak olyan bonyolult mozdulatok is, mint a szaltó legkülönfélébb formái. Ahhoz tényleg kicsit több kell az elhatározásnál, de az sem elérhetetlen.

Kevés szó esik arról, hogy azért ugrálni, ráadásul ha csak lehet minél magasabban, nem veszélytelen. A szülői aggódás a sporthoz szükséges ügyességgel arányosan növekedhet.

– Valóban nem teljesen veszélytelen, de szüleim elfogadták már, hogy ezt szeretem csinálni – válaszol nevetve Koppány. – Másztam már fel iskolára, és kéményre is. Szüleim ezt is tudják, de bíznak és hisznek bennem. Szerintem amikor ők is olyan fiatalok voltak mint most én, hasonló veszélyességű dolgokat csinálhattak.