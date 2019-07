Átvette a receptjéért kiérdemelt nyereményét olvasónk

A Somogyi Hírlap idén is megjelenteti az olvasók körében méltán népszerű szakácskönyvet, s a receptet beküldök között ajándékot sorsoltak ki. A kaposvári dr. Gondek Károlyné szerdán vette át nyereményét, egy kávéfőzőgépet.

– Ez aztán a meglepetés, alig várom, hogy kipróbáljam az ajándékot – mondta a nyeremény átvételekor Gondek Károlyné. – Szeretek sütni-főzni, tíz éves koromban már a konyhában szorgoskodtam. Életem első főztje túrós tészta volt, amit a mai napig nagyon szeretem. Érdekel a főzés, szívesen böngészem az új recepteket és örömmel kipróbálom a finomságokat. A családom szereti a hagyományos magyar ételeket, de szerencsére fogékonyak az új ízek iránt is.

A 75 esztendős asszony gondosan berendezett otthonában él férjével, egy lányuk, két unokájuk és egy hat éves dédunokájuk van. S mi a család kedvenc étele? Hosszan lehetne sorolni a kívánságlistát, ám Gondek Károlyné biztos sikerre számíthat, ha töltött paprikát, csirke pörköltet vagy épp vadast kérnek tőle, de egy kiadós grízgaluskás húsleves, spagetti vagy lecsó is telitalálat. Adódik a kérdés: a főzés vagy sütés áll közelebb a szívéhez? A nyertes azt mondta: mindkettőt szereti, s igyekszik lépést tartani a változással. Nagyjából 150 szakácskönyvet gyűjtött össze az elmúlt évtizedekben, s az újságokban, magazinokban fellelhető recepteket is gyakran elkészíti. Legutóbb egy eperkrémes roláddal lepte meg a családot, s a mákos-rácsos torta is sikert aratott. S a fiataloknak azt üzeni: érdemes megtanulni főzni. Nemcsak kreatív tevékenység, hanem a családot is összehozza egy finom ebéd vagy vacsora.