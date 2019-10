Átvették a bizonyítványt, már a fedélzeten a Bahart újoncai 

Szorgalmas és elkötelezett közösségnek nevezte a frissen végzett hajózási technikusokat Kollár József a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója.

A Bahart és Siófoki Szakképzési Centrum összefogásban még az év elején indult el a hajózási technikus oktatás, a jövő generációja februárban ült be az iskolapadba. Nyolc havi elméleti illetve gyakorlati okítás után pénteken bizonyítványt kapott a 14 fiatal, akik teljes létszámmal vitték végig az elmúlt hónapokat.

– Egy egész életet meghatározó tudást kaptunk – mondta a bizonyítvány átvétele után Kocsis Gergő, aki hosszútávon tervez a Bahartnál. Arról is mesélt, hogy a nyarat mindannyian végig dolgozták és neki a gépházi munkától a matrózkodásig minden tetszett. A végcél természetesen, hogy egyszer majd hajóskapitányként szolgálhasson a hajózási társaságnál, bár tudja, hogy hosszú idő lesz, míg végigjárja a ranglétrát.

Kollár József, a Bahart vezérigazgatója arról beszélt, hogy tehetségtől, szorgalomtól és lehetőségektől függően 5-10 év, mire valaki egy nagy hajó parancsnoki hídjának közelébe kerülhet. A bizonyítványok átadásakor a cégvezető kollégaként gratulált a frissen végzetteknek, hiszen ők már mindannyian a Bahart állományába kerültek, így kollégái lettek azoknak a hajózási szakembereknek, akiktől február óta a tudást kapták. Az újoncok már a nyáron is szolgáltak a társaság hajóin, így átérezték azt is, hogy a szakma olykor 14 órás napi terhelést jelent és nemcsak az egyenruhás fedélzeti munkáról, hanem az olajos gépházban végzett tevékenységről is szól.



A hajósképzésben a Balatoni Hajózási Zrt. és a Siófoki Szakképzési Centrum továbbra is együttműködik. Szamosi Lóránt kancellár elmondta: februárban indul a következő, érettségizetteknek szóló technikus képzés, de szeretnék, ha minél hamarabb az alapképzési kínálatukba is bekerülne a hajós szakma oktatása.