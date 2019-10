Autópálya-matricát is kapnának a siófokiak

Szép, otthonos, XXI. századi várost építenének a siófokiak javaslatait felhasználva: Gruber Attila, a FIDESZ-KDNP polgármester-jelölje olyan programot állított össze, amellyel a város sok régi adósságát törlesztheti.

Szép, otthonos, 21. századi várost építenének a siófokiak javaslatait felhasználva: Gruber Attila, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje olyan programot állított össze, amellyel a város sok régi adósságát törlesztheti.

Megkérték a siófokiakat, hogy mondják el a véleményüket, így készült el Gruber Attila 11 pontos programja. Ehhez az elmúlt hetekben húsz lakossági fórumot tartottak szerte a városban, jóval többet, mint ahány választási körzet van. Így formálódott a választási program.

– Modern, zöld-és okosvárost terveztünk, és az új városfejlesztési koncepciónkban a tömegközlekedést is megreformálnánk – mondta Gruber Attila. – A jelenlegi buszflottát elektromosra cseréljük, a buszközlekedésben új útvonalakat határoznánk meg, amelyek jobban szolgálják az utazók igényét.

Balaton 2030 néven klímastratégiát valósítanak meg. Ez az átfogó program azt példázza, hogy Siófoknak, mint a Balaton legnagyobb városának küldetéstudata kell legyen ezen a téren, ezért a kormányzat által támogatott, környezettudatos fejlesztésekben gondolkodnak.

– Nagy adósság a déli elkerülő út megvalósítása, mert az elmúlt öt évben egy kapavágás vagy egy tollvonás sem történt ebben az ügyben. Késésben vagyunk, de igyekszünk felgyorsítani a folyamatot – folytatta Gruber Attila. – Ezért vettük bele a programunkba, hogy a siófoki családok kapjanak éves autópálya-matricát Somogy megyére vonatkozóan. Ez egy jelzés, hogy érezzük minden siófoki közlekedési problémáját. Még azt sem mérte fel senki, hogy milyen forgalomváltozást jelent az elkészült Lelle–Kaposvár gyorsforgalmi út, ha átterelődik erre a forgalom.

A nyugdíjasoknak szabad hozzáférést biztosítanak a kulturális programokhoz, alkalmanként ingyenes belépést mozi és színházi előadásokra, műsorokra. Főpróbaként közös nyugdíjas ünnepséget tartottak, amelynek nagyon jó volt a visszhangja. Hatszázan vettek részt ezen a rendezvényen, és este tízkor még ott ropták a táncot a kézilabdacsarnokban. A siófoki nyugdíjasok közül sokan hiányolták a hasonló közösségteremtő rendezvényeket.

Óvoda- és játszótér-felújításokat terveznek, és mindent elkövetnek, hogy a társasházak a felújításokhoz nyerjenek állami támogatást. Elkezdik majd egy szociális bérlakásprogram alapját letenni. Siófok ingatlanárai nem olcsók, ezért a fiatal, gyermekes szülőket hatékonyan kell segíteni a lakáshoz jutásban.

Gruber Attila hozzátette: mivel a rendőrségi létszámhiányban szerepet játszik, hogy a rend­őrök nem tudnak letelepedni a városban, ezért rájuk is kiterjesztenék a lakásprogramot. Az uszodaépítés szintén régi adóssága a városnak, erre is forrásokat és támogatást biztosítanának a következő ciklusban. A rengeteg elhanyagolt út és járda miatt a következő költségvetésben önálló útalapot hoznának létre. Siófokon ezentúl a minőségi és családbarát turizmust szeretnék erősíteni, és a buliturizmust kiszorítanák a városból. S természetesen folytatnák a strandfelújítási programot is. .