Autóra, lakásra tesznek félre a fiatalok

Egy felmérés szerint egyre tudatosabban állnak a fiatalok a pénzügyekhez. A K&H ifjúsági indexének friss adataiból az is kiderült, hogy a 19 és 29 év közötti fiatalok több mint 40 százaléka rendelkezik valamilyen megtakarítással. A megtakarítások átlaga közel 400 ezer forint volt ebben az időszakban, ez az összeg pedig az iskolai végzettség növekedésével együtt emelkedik.

– Tapasztalataim szerint inkább csak 25-30 százalékra tehető a megtakarítással rendelkező fiatalok aránya – mondta Bán Péter kaposvári pénzügyi szakértő. – A megtakarítások átlagára számított 400 ezer forintot viszont reálisnak gondolom. Valóban egyre többen igyekeznek félretenni, autó és lakásszerzés az elsődleges a fiatalok köreiben. Nyugdíj célú megtakarítást viszont csak a fiatalok alig tíz százaléka tart szem előtt. Inkább az a fontos számukra, hogy gyorsan hozzáférhessenek a pénzhez, így hosszú távú lekötésbe nem mennek bele. Azonban a 19 és 29 év közötti korosztály ma sok esetben nyitottabb a pénzügyi kérdésekben, mint korábban. Gyorsabban eljutnak hozzájuk az információk, s érezhetően egyre megfontoltabban állnak hozzá pénzügyi kérdésekhez.

– Nincs több százezres megtakarításom, igaz több szükséges holmira is költöttem mostanság – mondta a kaposvári Márk. A 26 éves fiatalember úgy vélte: mindig kell lennie valamennyi tartaléknak, amiből lehet gazdálkodni. Az ugyan változó, hogy havonta mennyit sikerül megspórolnia, legtöbbször egy tízezrest tud félretenni. Párjával most albérletben él, így hosszú távon lakásvételre törekszik. Egyelőre azonban ennek csekély esélyét látja.

– Van némi megtakarításom már, minden hónapban igyekszem félrerakni – mondta a 19 éves nagyatádi Dániel. – Amit megkeresek, annak a nagyobbik részét egyelőre el is tudom tenni. Szeretnék később egy saját lakást és egy autót is vásárolni, hogy könnyebb legyen a mindennapokban. Ezért igyekszem a költségeimet is minimálisra faragni.