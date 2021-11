Az AdBlue-tól függ, hogy etetnek vagy szántanak

Továbbra sem lehet AdBlue adalékanyagot tankolni a járművekbe a legtöbb somogyi töltőállomáson.

Pedig a kék színű folyadékra nagy szükségük lenne az újabb dízelmotoros autóknak, a teherautóknak, valamint a mezőgazdasági gépeknek, mert enélkül nem tudják teljesíteni a környezetvédelmi előírásokat, és ha kifogy, letilt az elektronika és közlekedni sem lehet velük.

Udvaros Zoltán látrányi gazdálkodó elmondta, korábban ezer liter adalékanyagot rendeltek, hogy munkagépeik dolgozni tudjanak, azonban fontossági sorrendet kellett kialakítaniuk. – Most az időjárás sem engedi, de ha lehetne, akkor sem dolgoznánk a földeken, mert nem maradna AdBlue a gépekben, amiket a telepen az állataink takarmányozásához is használunk – hangsúlyozta Udvaros Zoltán. – Ez a mennyiség még két hónapig elegendő, de ha nekiállunk a földművelésnek, akkor két hét alatt elfogy, és nem tudjuk honnan szerzünk be újabb adalékanyagot – fogalmazott a gazdálkodó.

Szalay Szabolcs, a Tele-Tank benzinkutat üzemeltető Tank-Szer Kft. ügyvezetője elmondta, a kaposvári benzinkútjukon másfél hétig üresen állt az AdBlue-kút, múlt pénteken viszont 3000 liter folyadékot kaptak. Az adalékanyagból azonban nem mindenki tankolhat. – Jelenleg azokat szolgáljuk ki, akikkel szerződésben vagyunk vagy korábban is nálunk vásároltak – fogalmazott Szalay Szabolcs. – Tapasztaltaink szerint, ha húszezer liter folyadékot rendelnénk, az sem lenne elég. Sajnos a rendelést is korlátozta a szállító cég. Csak annyi Ad­Blue-t vehetünk, amennyit tavaly ilyenkor kértünk – tette hozzá.

A kaposfői AVIA benzinkúton elfogyott a kék színű adalékanyag. Tóth Noémi üzletvezető érdeklődésünkre elmondta, a múlt hétvégén rendeltek ezer litert, de még mindig nem érkezett meg. – Továbbra is bizonytalan a helyzet, hogy a szállító mikor tudja teljesíteni a megrendelést – hangsúlyozta Tóth Noémi. – Nálunk kannában is lehet vásárolni adalékanyagot, de abból is hiány van. Több mint három hete rendeltünk 10 literes kiszerelést, de azt sem tudjuk, hogy mikor kapjuk meg – mondta Tóth Noémi.

Dupla áron adják

Az adalékanyag ára több mint duplájára emelkedett két hónap alatt. A kaposfői benzinkúton szeptemberben 130 forintot kértek literjéért, most azonban 290-et. Az Unix központi irodájában megkeresésünkre elmondták, egyetlen somogyi boltjukban sem kapható AdBlue. Nemrég több mint 3300 húszliteres kannát rendeltek, ezeket várhatóan két hét múlva kapják majd meg és a korábbi tapasztalataik alapján vélhetően perceken belül el is adják majd.

