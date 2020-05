Az aprófalvakon biztonságosabb az élet a koronavírus alatt is

A koronavírus a legnagyobb népsűrűségű területeken terjed a leggyorsabban, ezért azt hihetnénk, hogy a kis falvakban nem keltett akkora félelmet. Ezzel szemben a legkisebb települések életét is átalakította a fertőzés. Ha nem is jelentkezett ez szükséges intézkedésekben, inkább a szemléletben mutatkozott meg.

A koronavírus a legnagyobb népsűrűségű területeken terjed a leggyorsabban, ezért azt hihetnénk, hogy a kis falvakban nem keltett akkora félelmet. Ezzel szemben a legkisebb települések életét is átalakította a fertőzés. Még ha nem is jelentkezett ez intézkedésekben, azonban a szemléletben mindenképp megmutatkozott.

Libickozmát mindössze 27-en lakják, azonban a lélekszám a vírus miatt bőven felugrott 30 fölé, mert Budapestről négy család érkezett a kis somogyi faluba, hogy háborítatlan körülmények között itt töltsék a karantént. A helyiekkel nem sokat érintkeztek, inkább a házak környékén sétáltak. Egyébként is élénk mozgás volt a határban: mivel a városiak közül sokan tudták, hogy Libickozmán kevesen élnek, ezért az itteni erdőkbe, eldugott helyekre indultak kirándulni. Így aztán a helyiek a vírus idején is gyakorta találkoztak idegennel.

– Persze, hogy komolyan vettük a veszélyt – jelentette ki Horváth Gábor, Libickozma polgármestere. – Különösen odafigyeltünk a veszélyeztetett idősek ellátására, amelyben a falugondnok is részt vett. A libickozmaiak betartották a rendelkezéseket, és alig érintkeztek egymással.

Mivel egy ilyen kis falunak intézményei sincsenek, nem kellett ezeket bezárni, egyedül a könyvtár működését szüneteltették. Maszkot és szórólapot osztottak, fertőtlenítőszert vettek, amiből jutott a buszmegállóba is. Az enyhítés idején sem lett nagyobb a forgalom, mindenki most is csak annyit mozdul ki otthonról, amennyi szükséges. A hirtelen támadt több otthoni szabad­időt a házak, kertek csinosítására fordították.

– Az emberek fegyelmezettek, és megértették azt, hogy a saját érdekükben is vigyázni kell, tartják egymástól a távolságot – mondta Kiss Péter Pálné, Újvárfalva polgármestere. – A boltba egyszerre csak egy vásárló megy be, a többiek kint várakoznak. Az önkormányzat orvosi maszkokat vásárolt, ezeket főképp utazásnál használják az emberek.

Odafigyelnek és nem csoportosulnak, még munka közben sem. A legkisebb falvakba is érkeztek haza külföldön dolgozók az elmúlt hetekben, így történt Újvárfalván is. A fiatal édesapa otthoni karanténba vonult 14 napra, ellenőrizték. Az enyhítések bejelentése után sem lett nagyobb az összejárás, állítják az itt élők. A falusiak azt érzik, hogy még nem múlt el a veszély, kivárnak. A védőmaszkot viselik a boltban és a polgármesteri hivatalban Rinyakovácsiban is. A költségvetést nem terhelte meg túlságosan a vírus elleni védekezés. A megvásárolt fertőtlenítőszerekre, védőfelszerelésre néhány százezer forintot költöttek, tudtuk meg Balogh Gézától, Rinyakovácsi polgármesterétől. Ő úgy látja, hogy a járvány kitörésének kezdetén még jobban féltek a helyiek a vírustól, mostanra azonban kezdenek kissé feloldódni.