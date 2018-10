Az aradi vértanúkért és a világháborús hősökért futottak

Kaposvárról Juta felé vették az irányt, de Böhönye, Marcali, Segesd és Nagyatád is szerepelt az útvonalban. A jelenleg meglévő és volt laktanyákat, szabadságharchoz és világháborúkhoz kötődő emlékhelyeket is felkerestek.

Kaszárnyafutással emlékezett a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége és a 170 éves honvédség az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc hőseire. A kaposvári pláza mellől indultak a futók a kaposvári 64. Boconádi Szabó József logisztikai ezred laktanyájába, ahol koszorúkat helyeztek el.

Pintér Tibor, a Pécsi Honvéd Sportegyesület elnöke, nyugalmazott alezredes elmondta: több megemlékező futócsapat indult el pénteken az országban. A kaposvári alakulatból is csatlakoztak a kezdeményezéshez, Somogy több településén is futottak. Kaposvárról Juta felé vették az irányt, de Böhönye, Marcali, Segesd és Nagyatád is szerepelt az útvonalban. A jelenleg meglévő és volt laktanyákat, szabadságharchoz és világháborúkhoz kötődő emlékhelyeket is felkerestek.

Neszményi Zsolt kormánymegbízott is csatlakozott a futókhoz, majd köszöntőjében az aradi vértanúkról is megemlékezett. Dér Tamás alpolgármester arról is szólt, hogy a 1848-1849-es szabadságharc és az 1956-os hősök emléke is erősíti nemzeti identitásunkat.

