Az atádi strandon mutatkoztak be a sportágak

Újabb mozgási lehetőséggel bővült a nagyatádi sportélet.

– A nagyatádi fiatalok „NaFigyelj” csoportja és a Városi Termál Strandfürdő közös szervezésében egy minden generációt érintő pörgős sportnapot rendezett a strand területén – mondta Vránics Ildikó az egyik főszervező.

– Az volt a célunk, hogy minél többen ismerjék meg a nagyatádi sportegyesületeket, próbálják ki az új sportágakat, nevezzenek rögtönzött bajnokságainkra – folytatta Kovács Lilla a másik főszervező. – Érdemes volt minél több helyszínen aktívan részt venni, ugyanis pontokat gyűjthettek, melyeket értékes nyereményekre válthattak be. Aki mind a 15 pontot begyűjtötte, külön sorsoláson is részt vehetett.

Az érkezők a strand bejáratánál szörpjegyet és egy eligazító térképet is kaptak. Tizenöt „állomás” volt elhelyezve, ahol kipróbálhatták ügyességüket és tudásukat. Ugyanis voltak logikai feladványok is. Sokan ismerkedtek a zumba lépésekkel. Egy hölgy meg is jegyezte, ez nem is olyan könnyű, ahogy a zumbás hölgyek mosolyából következtetett. Kipróbálhatták a karate rúgásokat, a judo eséseket. Csak úgy szálltak a levegőben a bemutatót tartók. Azért megmutatták a kezdő lépéseket is. A Triatád kerékpáros ügyességi pályáját is többen kipróbálták. Kipróbálhatták a boccia golyó-játékot is. Volt gyermek és felnőtt jóga is. Sokaknak tetszett a kötélugrók bemutatója. Ki is próbálták jó páran az ugrásokat. A Csillag Lovastanya lovai sem sokat pihentek, hisz egy kis sétalovaglásra sok gyerek és felnőtt ajánlkozott. Nagy harc volt a röplabdásoknál. A Nagybajomból érkezett Horváth Alexandra mondta, nem a győzelem a fontos számukra, hanem kellemes kikapcsolódás, a játék öröme. Ezért is jöttek csapattársaival Nagyatádra.

Csak pislogtak a ritmikus gimnasztikázó lányok, amikor egy 6 év körüli hölgy megjelent. Úgy cigánykerekezett, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Amikor bemutatták neki a fekvésből a hidat, mondta: – Ja, ezt? és máris hanyattfeküdt, s pillanatok alatt egy magas hidat mutatott be. Még a spárga is jól ment neki. Boros Ninetta edző is csak nézte és mondta, kár, hogy nem ismerték meg korábban.

Bemutatkoztak a nagyatádi női focisták is. Talán bővül csapatuk. Az asztaliteniszezők is árnyas fák alá telepedtek. Kellett is a hűs, mert szálltak a kaucsukok néha szerte széjjel, főleg, amikor kezdők ütötték azokat. Az egyszerre szereplő legnépesebb az élő csocsó volt. A bajnokság első gólját épp egy hölgy érte el. Kapott is nagy tapsot társaitól. Az élő csocsóban nagy küzdelem árán a Dream Team csapata lett az első az NFC és a NaFigyelj csapatokat megelőzve. A strandröplabdában az El Poco Loco végzett az élen a Bajom ifi és a FIRST csapatok előtt.

Akik megszomjaztak, a „NaFigyelj Hawai Bódénál” beválthatták szörpjegyüket vagy frissíthették magukat a rekkenő hőségben. Vránics Ildikó szerint a sportdélután elérte a célját. Érdemes volt hetekig szervezni, táblákat szegezni, feliratokat készíteni.