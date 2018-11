Az átgondolás után még idén elővehetik a panorámaadót

Nem kerül a siófoki képviselő-testület elé Lengyel Róbert polgármester panorámaadó néven elhíresült javaslata.

Ennek lényege, hogy azok az ingatlantulajdonosok fizessenek többet, akiknek ingatlana a Balatonra néz, és élvezik a panorámát. Mint arról korábban beszámoltunk, a javaslatot a pénzügyi és a tulajdonosi bizottság nem támogatta, Lengyel Róbert az új adónemről azt közölte: ez a siófoki ingatlanok 99,5 százalékát nem érintené. A befolyó összeget pedig teljes mértékben nyilvános illemhelyek felújítására, a szemétgyűjtők számának növelésére, és a hulladékszállítás sűrítésére, parkosításra tervezi fordítani.

A novemberi bizottsági ülést egyeztetés előzte meg, ahol a Fidesz-frakció úgy határozott: a képviselők saját belátásuk szerint szavaznak, tájékoztatta lapunkat Szajcz Adrián. – Hangsúlyozom: a bizottság egyhangúan döntött az előterjesztés elutasításáról. Hozzátette: a város adórendeletét legutóbb 2012-ben módosították. Ennek előkészítése közel fél évig tartott. Most öt nappal a döntés előtt láthatták először az előterjesztést.

Az adóemelési javaslatot a pénzügyi bizottság egyhangú döntéssel nem támogatta, s ebből csak egy a fideszes tag.

Szajcz Adrián leszögezte: nem a Fidesz-frakció utasította el a panorámaadót, hanem a bizottságok nem szavazták meg. Úgy fogalmazott: frakciója nem patás ördög, még ha most is, mint ahogy az elmúlt négy évben rendszeresen bizonyos emberek annak is akarják beállítani.

Lengyel Róbert polgármester érdeklődésünkre elmondta: nem állította, hogy a Fidesz képviselői miatt nem került be a testületi ülésre a javaslat. Az átdolgozást követően, a decemberi testületi ülésen újra napirendre kerülhet a panorámaadó bevezetéséhez kapcsolódó rendeletmódosítás.