Az e-autó sofőrje helyett készít tervet az alkalmazás

Egy új alkalmazással már nem csak az elektromos töltők helyét kereshetjük meg okostelefonunkon, de útvonalat is tervezhetünk. A villanyautósok száma folyamatosan nő, Somogyban tavaly 44 zöld rendszámot adtak ki.

Míg korábban elektromos autóval csak bajosan juthattunk el nagyobb távolságban fekvő úti célhoz, ez most már nem jelent gondot. Egyrészt nőtt az akkumulátorok teljesítménye, másrészt gyarapodott a töltők száma, s nem mellesleg több olyan alkalmazás született, amelyek a villany­autósokat hivatottak segíteni. – Használatukat kötelezővé tenném az elektromos autós kollégák körében – mondta kérdésünkre Lőrincz Attila, aki már lassan két éve egy e-autó boldog tulajdonosa. – Olyan információkhoz juthatunk a használatukkal és oszthatunk meg egymással, amelyek nélkül nehéz közlekedni. Vannak olyan alkalmazások is, amelyek elengedhetetlenek egyes töltők használatához, és ezekkel akár fizethet is az autós az energiáért.

– A legnagyobb baj, hogy még mindig nincs elegendő töltő – tette hozzá a villanyautó-tulajdonos. – Az M6-os autópályán például nem tudok felmenni a fővárosba, mert nincs villámtöltő. Mindig kell legalább három tervet csinálni az utazásra, mert sokszor van olyan helyzet, hogy nem működik a töltő a benzinkúton. Vagy várni kell a használatára.

Attila elmondta: egy töltésért néhány ezer forintot fizet és a villámtöltőn 20-ról 94 százalékig fél óra alatt tölt fel az 50 kW-os töltő. Ez lehet lassabb is, ha a célállomás töltő váltóáramú, ami 2-3 órát vesz igénybe.

A villanyautók előnyeit egyre többen fedezik fel, hiszen míg néhány éve ritkaságszámba ment a zöld rendszám a somogyi utakon, ma már egyre több halkan suhanó jármű közlekedik a megye útjain.

2018 első négy hónapjában 42 zöld rendszámot adtak ki Somogy megyében, 2019-ben pedig a 12 hónap alatt 44-et. A Somogy Megyei Kormányhivatal azonban azt leszögezte, a tisztán elektromos autók mellett, a plug in hibrid autók, valamint a hatótávnövelő belsőégésű motorral rendelkező, viszont elektromosan legalább 50 kilométert megtenni tudó autók is megkaphatják a zöld rendszámot. S ez vélhetően nem az összes Somogyban suhanó villany­autót jelenti, hiszen sok esetben ott helyezik üzembe a járgányt, ahol megvették. Jelesül akár a fővárosban, vagy éppen más megyében.

A legutóbb megemelt pályázati forrás is rendelkezésre állt ilyen autó beszerzésére, amely gyakorlatilag egy nap alatt ki is merült, akkora volt iránta az érdeklődés.

Mindig kéznél lehet a segítség

Az applikációk közül kiemelkedik az MVM Edison versenyen nyertes Volteum applikáció, amely útvonalat tervez. De olyan különleges paramétereket is megadhat az e-autó-­tulajdonos, mint hogy használ-e klímát, hány utast szállít, milyen töltöttséggel indult és milyennel szeretne úti céljához érkezni. Az alkalmazás kiszámolja, mennyi időt vesz igénybe az utazás, megadja, hol érdemes megállnunk tölteni. S még azt is figyelembe veszi, mely töltőfej a legmegfelelőbb az autóhoz, s azt is, mennyi áramot kell vételeznünk a kívánt töltöttség eléréséhez. Egy egyszerű példával szemléltetve, ha van egy Nissan Leafünk, azzal bátran elindulhatunk Bécsbe is akár. Ehhez teljesen feltöltött akkumulátorral négyszer kell megállnunk tölteni: Siófokon, Móron, Mosonmagyaróváron, végül Bécsben.