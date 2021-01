Az eddiginél jobban védi a balatoni halakat a szabályváltozás

Új horgászrend lép életbe a Balatonon február elsejétől. Nagy Gábor, a Balatoni Halgazdálkodás Nonprofit Zrt. horgászati ágazatvezetője elmondta: könnyítik a gyerekhorgászatot és szigorúbban büntetik a szemetelőket, a csuka fogási korlátozása, illetve a ragadozó halas módszerek tilalma pedig áprilisra is kiterjed majd.

A balatoni horgászrend korábban 41 pontból állt, ezt most 67-re bővítették, amely elérhető a társaság honlapján.

Nagy Gábor elmondta: a dokumentumban piros színnel jelölték a társaságuk által kezdeményezett változtatásokat, zöld színnel pedig azokat a bővítményeket, valamint formai és strukturális változásokat, amelyek igazodnak a jogszabály-módosításokat is figyelembe vevő Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) előírásaihoz és a HORINFO jegyértékesítő programhoz.

– A ragadozó halak fogási módszereinek tilalmát egy hónappal bővítjük – fogalmazott Nagy Gábor. – Március elseje és április harmincadika között csalihalat, halszeletet, műcsalit, bármely horgászhelyen (parton, stégen, vízi járművön, vízben állva) tartani és azzal horgászni tilos. Emellett, aki ebben a két hónapban süllőt, balint, csukát, kősüllőt és sügért fog, nem tarthatja meg, vissza kell dobnia.

Ez a szabályozás eddig csak márciusban volt érvényben, a változás a gyakorlatban annyit jelent, hogy a csuka tilalmi ideje egy hónappal bővül, a többi nevezett fajra eddig is tilalom volt áprilisban – mondta a horgászati ágazatvezető.

Fontos változás még az is, hogy a zsákmányt legfeljebb 48 óráig lehet életben tartani, ugyanis gyakoriak az olyan esetek, amikor néhány halat napokig, sőt akár egy hétnél tovább is szákban tartanak például egy stéghez kikötve. A balatoni halőrök többször tapasztalták már, hogy egy stéghez kikötött, kíméletesnek tűnő versenyszákban nyolc napon át tartott ponty fejéről teljesen lekopott a bőr, rojtosra koptak az uszonyai és kisebesedett az oldala, ezért is volt szükség a változtatásra – hangsúlyozta a horgászati ágazatvezető.

Szemetelésért akár az engedélyt is elvehetik

Nemcsak parton, de a nyílt vízen is horgászhatnak majd a gyerekek. A 14 év alattiak 1500 forintért vásárolhatnak éves horgászjegyet és amennyiben általános horgászjeggyel rendelkező felnőtt is van velük, akkor akár vitorlásról is pecázhatnak.

A halőrök a horgászokat eddig csak figyelmezették a szemetelésért a pecázás helyszínén, emiatt azonban ezentúl akár a területi engedélyüket is bevonhatják.

További könnyítést is tartalmaz a módosítás: a területi jegyeket ezentúl már nem kell kinyomtatnia a pecásnak, viszont arra továbbra is nagyon kell figyelni, hogy az állami jegy és fogási napló, valamint a horgászkártya a pecázás idején a helyszínen legyen.