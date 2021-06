Az egészség volt ma a középpontban a Kossuth téren

Egészségvédelem és prevenció, színpadi programokkal, tanácsadásokkal, szűrővizsgálatokkal. Erről szólt a Richter Egészségváros programja, amelyet szombaton rendeztek meg Kaposváron. A részvevők az igénybe vett szűrővizsgálatok után fejenként háromszáz forinttal gyarapították a Kaposi Mór Oktató Kórház bevételét.

2009-ben az első, „Egészségváros” elnevezésű programot Kaposváron rendezték. Azóta 79 helyszínen járt a szűrővizsgálatok teljes arzenálját magába foglaló lehetőség.

– Sok betegségre fényt deríthetünk szűrővizsgálatokkal, és most még csak időpontot sem kell kérnünk rá, nem kell arra várnunk, hogy felvegyék a telefont, és a szabadtéren vírusveszélynek sem vagyunk úgy kitéve – sorolta a Richter Egészségnap előnyeit Papp Erzsébet, a Kaposi Mór Oktatókórház orvosigazgatója.

– A szűrővizsgálatok mellett nagy szerepe van a mozgásnak az egészségünk megőrzése érdekében, ehhez a kaposváriaknak számtalan lehetősége nyílik: úszhatnak, kerékpározhatnak, futhatnak a folyamatosan bűvülő helyi sportlétesítmény kínálatnak köszönhetően – tette hozzá, miközben arra buzdította a kaposváriakat, hogy minél többen vegyenek részt a szűrővizsgálatokon, mert a Richter Gedeon Nyrt. annyiszor háromszáz forinttal bővíti a megyei kórház bevételét.

– Az alapösszeg három és fél millió forint – mondta Kozma Róbert, a gyógyszergyártó belföldi értékesítési igazgatója, aki arra emlékeztetett, hogy százhúsz évvel ezelőtt, egy kis patikából miként indult el a sikertörténet. – A mostani, már a nyolcvanadik alkalom, hogy egészségügyi intézményeket támogatunk. Az elmúlt évek során összesen csaknem félmilliárd forintot költöttünk rájuk – mondta. A kaposvári Kossuth téren a legkülönfélébb vizsgálatok sátrai előtt kígyóztak a sorok. Látványosan népszerű volt a hölgyeknél a csontritkulással kapcsolatos szűrővizsgálat.

– Ahogy az ötvenedik évembe léptem, éreztem, hogy a szervezetem megváltozott. Szívesen mennék szűrővizsgálatra, de jobb itt, mert nem kell időpontot kérnem – árulta el motivációját Sánta Erzsébet, míg arra várt, hogy sorra kerüljön.

– Nagyon fontos a prevenció. Mozgok: járok tornázni, biciklizem, és más szűrővizsgálaton is voltam – csatlakozott a beszélgetéshez Köves Lászlóné. A szemközti sátor előtt férfiak beszélgettek, szintén sorban állás közben.

– Vérnyomásmérés, koleszterin, és most prosztatavizsgálat – sorolta a szombati programját a nyugdíjas éveibe lépő Somogyvári Lajos. – Eddig dolgoztunk, most pedig az egészségünkkel is törődnünk kell – mondta, mielőtt behívták a sátorba egy vérvételre. Az egészségnapot nemcsak a nyugdíjas korosztály érezte magáénak, a fiatalok is felismerték a vizsgálatok jelentőségét.

– Szeretném megnézetni a koleszterinszintemet. Bevallom, nem a lehető legegészségesebben élek: gyorsétterembe járok és a vírushelyzet miatt alig mozogtam az utóbbi időszakban – árulta el a huszonnégy éves Jandzsó János.

– Sajnos az ízületeim miatt nem tudok sportolni, így sok jóra én sem számítok a vizsgálattal kapcsolatosan – jósolta magának Takáts Tiborné is az érszűkület vizsgálat előtt kígyózó sorban állva.

– Sokan jöttek vérnyomást méretni, ez már amolyan általános dolognak számít. A koleszterinszintjükre is egyre többen kíváncsiak. Egy–egy ilyen szűrővizsgálat hosszú távon életmentő is lehet, mert ha itt nem is tudjuk a pácienst ellátásban részesíteni, felhívhatjuk a figyelmét, hogy ideje felkeresnie a szakorvost – mondta Kuna Noémi, miután az egyik érdeklődő leleteit átböngészte.

A szűrővizsgálatokon kívül a rendezvényen számos közkedvelt előadót vonultattak fel a szervezők. Televíziós műsorvezetők, és szintén a képernyőről ismert sporttörekvéseikről híres személyiségek mutatkoztak be most előadóként a testi-lelki egészség témakörében.

Összedobták a támogatást a kaposváriak

Tizenkét évvel ezelőtt kétmillió forintos alaphoz csaknem másfél millió forintot gyűjtöttek össze a kaposváriak a kórháznak. Akkoriban az egészségnapi megmozdulás 3 millió 432 ezer forintos támogatást jelentett. Idén a három és félmilliós alaphoz egymillió 843 ezer forint pluszt tettek hozzá azzal, hogy összesen hatezer szűrővizsgálaton vettek igénybe a szombati Egészségváros rendezvényen. Így 5 millió 343 ezer forintnak örülhetett a Kaposi Mór Oktatókórház. A támogatást Kozma Róbert, a Richter Gedeon Nyrt. belföldi értékesítési igazgatójától Szita Károly polgármester és Szörényiné Ványi Gabriella, a Prevenciós és egészségfejlesztési iroda vezetője vették át.

A lelkiproblémákat senki nem veri nagydobra

A járványügyi helyzet lélektanilag a fiatalabb korosztályokat is megviselte. Főleg azokat, akiket egyszerre több vonalról is ért stresszhatás.

– A Covid és a vizsgaidőszakkal járó izgalom most dupla stresszhatásnak tette ki a felsőoktatásban részt vevő diákokat. Egyre többször látjuk őket az ambulanciákon –mondta a rendezvényen Gergely Ildikó, pszichiáter. – A stigmatizáció miatt még mindig vannak, akik nem vállalják fel, hogy szorongásos problémákkal küszködnek. Pedig jobb segítséget kérni, könnyebben lehetne a szorongást feloldani. Az idősebb korosztály viszont szívesen eljön demencia– és memóriazavarok szűrésére, mert tudják, hogy egy egész család életét negatívan befolyásolhatja, ha egyre romlik például egy Alzheimer kóros páciens állapota. Egy világméretű betegségről beszélünk, amelyet a családban nem lehet kezelni, speciális otthonra van szükség. Nagy várakozással tekintünk egy az elmúlt időszakban elérhetővé vált gyógyszerre, amely talán megoldást jelenthet a problémára – mondta Gergely Ildikó, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy bár sikerélmény lehet egy családnak, ha az érintettet sikerül egy speciális otthonban elhelyezni, ám az ezzel kapcsolatos bűntudatot is tudni kell kezelni.