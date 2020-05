Az egészségügyi dolgozókért zenél Marci a ház teraszáról

Az egészségügyi dolgozókért szaxofonozik egy mindössze 14 esztendős balatonboglári fiú. Nagy Márton a hétvégén a családi házuk teraszán már hetedik alkalommal zenéjével köszöni meg a frontvonalban helytállók munkáját. Játékát vastapssal viszonozzák szomszédjai.

Nagy Márton egy év furulyázás után választotta a szaxofont a hangszerek közül. Hét évet tanult ezen a hangszeren játszani a balatonboglári zeneiskolában. A járványhelyzet kitörése óta heti két-három alkalommal online oktatja Kollmann Gábor, a Budapest Jazz Orchestra szaxofonosa. A 14 éves fiú eddig hét vasárnap állt ki a teraszukra és örvendeztette meg zenével az utca lakóit, valamint a közösségi oldalon tágabb környezetét. – Világszerte tapsolnak, zenélnek az egészségügyi dolgozóknak, édesanyám is mesélt a munkatársairól, akik a frontvonalban harcolnak a járványhelyzetben, és úgy döntöttem, vasárnap esténként szeretnék a kezdeményezéshez csatlakozni – mondta el Nagy Márton. Próbálja változatos zenei palettával szórakoztatni az őt hallgatókat. Felcsendül ilyenkor a Hallelujah, az Over the Rainbow és Rob Stewart Sailing című slágere is.

– A legtöbben a távolságot betartva az utcán, illetve saját kapujukban hallgatják. A szemközti 91 éves néni a háza előtt szokott tapsolni – mondta mosolyogva Nagy Márton. Édesanyja, Szendrő Gabriella nagyon büszke zenész fiára.

– Nem könnyű a gyerekeknek hasznosan eltölteni az otthonlétet, hogy tanuljanak és szórakozzanak is mellette. Sikert él meg azzal, hogy kiáll játszani és részesévé válhat egy világszintű összefogásnak – mondta el az édesanya. Több egészségügyi dolgozó is örömmel fogadta a balatonboglári fiú hétvégi kiskoncertjét.

– Nagyon örülök Marci játékának, felemelő érzés, hogy ilyen fiatalon gondol ránk egészségügyi dolgozókra és jobb kedvre derít minket zenei játékával – mondta el Balaicza Beáta, a fonyódi rendelőintézet füll-orr-gégészeti szakrendelő asszisztense. Hozzátette: tervezi, hogy családjával a jövő vasárnap elsétálnak Marciék házához és meghallgatják a fiú szaxofonjátékát.