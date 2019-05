Az egykori katonák értékmegőrző sétákra hívják a fiatalokat

Félmillió forintot kapott a Mol-tól a taszári Magyar Veterán Repülők Szövetségének Somogy Megyei Egyesülete.

Az egyesület a taszári honvédelmi parkban és a volt laktanyában szervez összejöveteleket elsősorban a községben tanuló, pályaválasztás előtt álló diákoknak, valamint a kistérségben élő, Kaposváron tanuló fiataloknak. A túravezetők volt katonák, a hivatásuk nemzetközi szinten elismert képviselői, akik egykor Taszáron, majd több, Európán kívüli hadszíntéren is teljesítettek szolgálatot. A taszári légteret egykor vadászpilótaként őrző Pintér Zoltán dandártábornok eleveníti fel az élményeit, Isaszegi János vezér­őrnagy rendhagyó történelmórát tart.

Koppány Zoltán, az egyesület vezetője, nyugállományú százados 1973-tól 2001-ig szolgált Taszáron. – A repülés bűvöletében és a haza szolgálatában nőttünk fel – emlékezett Koppány Zoltán. – Most is nagy az összetartás a taszári katonák között, de öregszik a gárda.

Az elnyert támogatásból a túravezetőket díjazzák, naptárakat, pólókat készítenek az egyesületnek, és szórólapokat a repülőmúzeumnak, ahol ők a tárlatvezetők. A nyáron megszervezik, hogy a múzeum előtti emlékparkban felállított négy vadászrepülőt lemoshassák a diákok.

– A fiatalokkal szerettetnénk meg a katonai pályát, és ehhez Taszár is hozzá tud járulni, még a mai állapotában is – mondta Karancz János, a légibázis utolsó parancsnoka, aki 1972-ben vonult be sorkatonának Taszárra, majd onnan ment katonatiszti főiskolára, és alezredesként 2005. december 31-én, a bezárás napján mondott búcsút a reptérnek.

Karancz János szerint fontos arról beszélni, hogy a NATO tagságunk előtti időszakban milyen készenléti szolgálatot láttak el a taszári katonák, de a volt repülőnapokról is érdemes szót ejteni, mert ezzel nemcsak a szolgálat nehézségét, hanem a szépségét is kidomboríthatja. Koppány Zoltán felidézte, egy gyakorlaton terroristagyanús szituációban ugyan szabályosan motozták meg az amerikai katonák Taszáron, ám azt elfelejtették megnézni, mi van az aktatáskájában.

A téma a jövő

A taszári kezdeményezés sok jelentkező között nyert támogatást a Mol Helyi Érték Programján. A nagyvállalat felhívására összesen 297 pályázat érkezett be az országból. A Mol töltőállomásain, országszerte 40 körzetben szavazhattak az autósok. A nyerteseket a vásárlók és a civil szervezetek szimpatizánsainak szavazatai alapján választották ki. Negyven civil szervezet, köztük a taszári egyenként félmillió forintos, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázatok témája a jövő generációja, kultúra, környezetvédelem-fenntarthatóság és társadalom volt.