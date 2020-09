Az elégedett ügyfelekért dolgozik negyven éve

Hatta József szerint a feszített munkatempó ellenére is nehéz kiszállni a szakmából. A 67 esztendős magyar­egresi víz-, gáz-, központifűtés-, gázvezeték- és készülékszerelő mester 40 éves kisipari tevékenységéért az Iposz aranygyűrűt vette át Kaposváron.

– Az első munkám egy kaposvári családi ház központifűtés-szerelése volt – mondta Hatta József. – Hatezer forintot kaptam, s az évek múlását kiválóan érzékelteti, hogy az összeget ma nyugodtan megszorozhatjuk ötvennel.

Hatta József Magyaregresen, illetve a megyeszékhelyen járt iskolába. Jól tanult, ám a családi körülmények miatt szakmát tanult, mielőbb keresni akart. Az 503. sz. szakmunkásképzőbe került. – Abban az időben is voltak divatos szakmák, a fiúk nagy része kőművesként, autószerelőként akart elhelyezkedni – mondta. – Az egykori Somogy Megyei Tanács Építőipari Vállalat neve szerepelt először a munkakönyvemben. Kiemelt órabért kaptam: hét forint 50 fillért, havonta nagyjából 1150 forint jött össze. Miután három évet lehúztam az állami cégnél, váltottam: egy kaposvári magán víz- és gázszerelőnél, Dobos Jánosnál álltam munkába.

Hatta József azt mondta: az idő tájt rengetegen építkeztek, a családi házakon, nyaralókon kívül orvosi rendelőket, ipari csarnokokat is felújítottak. Miután letöltötte a 18 hónap sorkatonaságot, 1977. május 23-án váltotta ki a kisipari engedélyt.

– A magánépítkezéseken kívül időnként állami munkánál is dolgoztam – emlékezett vissza. – Így Budapesten, sőt, annak idején a pápai és a kecskeméti repülőtér üzemanyagellátó-rendszerét is szereltem. S amikor idehaza megjelent az ólommentes benzin, akkor a simontornyai üzemanyagkút teljes technológiai hálózatának szerelésében vettem részt.

Türelmes ember, és mint mondta, a szakmájában szüksége is van erre a türelemre. – Van, hogy a kuncsaft ötször rákérdez valamire, s ötödször is nyugalmasan, érthetően kell válaszolni a kérdésre – mondta. Döntő az alapos munkafelmérés, s miután az ügyfél és a mester megállapodik, az utolsó fillérig betartják az alkut. Amikor szakmai sikereiről faggattam a magyaregresi vállalkozót, azt mondta: örül, ha egy ügyfélnél 40 év elteltével is kifogástalanul működik a fűtésrendszer. Úgy tartja: az elégedett kuncsaft a legjobb reklám.

– Kaposvár és környékén kívül a Balaton-partra is sűrűn hívtak – folytatta. – A kisebb karbantartásoktól a komplett családi házas teendőkig gyakran kaptam megbízást. Nehezen szállok ki a szakmából, amíg lehet, dolgozom – hangsúlyozta. – Majdnem mindennap hatkor kelek, s olykor késő estig dolgozom. Van értelme a munkának, s a kisipar nagy előnye a közvetlen kapcsolat. Itt gyorsan kiderül, hogy ki, mennyire mozog otthonosan a szakmában. A koronavírus-járvány alatt is megállás nélkül dolgoztam. Őszre-télre folyamatosan van munkám, s már jövő áprilisra is kaptam megbízást.