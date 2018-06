Az élet rövidebb annál, hogy rossz bort igyunk

Sokan gyűltek össze csütörtökön a megye borászai közül Szőlősgyörökön, ahol kilencedik alkalommal rendezték meg a Somogy megyei kistermelők, hobbi borászok és bortermelők megyei borversenyének eredményhirdetését.

Tizedik születésnapját ünnepelte a szőlősgyöröki kezdeményezés. Csütörtökön a helyi művelődési házban átadták a Komáromi Ferenc díjat is. Nemzetközi lett, így horvát sikert is ünnepeltek a 750 hektáros hegyközség borversenyének eredményhirdetésén, ahol arról is beszámoltak, hogyan is végzett a megmérettetésre jelentkezett 123 bor. Itt mindenki győzött aki indult, mert tudomásul kell vennünk a jó bornak is kell a cégér. – mondta Glocz Péter, a település polgármestere. Azt is hangsúlyozta, a leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik. A helyben termelt szőlőt helyben kell feldolgozni, és ezt a célt is szolgálhatná az a borfeldolgozó, amelynek a telepítését a dél-balatoni térségbe tervezik.

– Nagy öröm nekünk, hogy horvát borászok is elküldték a versenyre a mintáikat, hiszen egyébként is jól teszik, mert számukra a magyar tenger közelebb van, mint az Adria. – Ezt Móring József Attila a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta. A horvát Kaptol delegációja valóban szép sikert, köztük nagy aranyat is aratott a versenyen.

Bíró Norbert a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke a borkészítők felelősségéről is beszélt, és beszámolt arról is, milyen nagy sikert aratott a II. Somogyi Borfesztivál, ahol 19 dél-balatoni borászat képviseltette magát.

Az üde friss fehér és rozé borok hazája komoly felelősséget ró a borkészítőkre, függetlenül attól, hogy profikról, vagy pusztán borkedvelőkről van szó. Persze a nehéz testes vörösborokért sem kell a szomszédba menni, és a kínálatot természetes csemegeborok is kiegészítik.

A szigorú ítészek 49 bronz, 42 ezüst 27 arany és 3 nagyarany minősítést osztottak ki.

A díjazottak teljes névsora alábbi táblázatunkban olvasható!

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS