Az életmódunkból fakadóan is romlik a hallásunk

A föld lakosságának tíz százaléka él valamilyen szintű halláskárosodással, míg hazánkban a 2011-es népszámláláskor hatvanháromezren vallották magát nagyothallónak és közel kilencezren siketnek.

– Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a föld lakosságának tíz százaléka él valamilyen szintű halláskárosodással, míg hazánkban a 2011-es népszámláláskor hatvanháromezren vallották magát nagyothallónak és közel kilencezren siketnek – tudtuk meg Csire Mónikától, a SINOSZ (Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége) közelmúltban kinevezett megyei titkárától. – Míg egykoron a veleszületett nagyothallás és siketség, valamint az időskori hallásvesztés volt a jellemzőbb, addig az utóbbi évtizedekben már egyre gyakoribb az életmódból fakadó halláskárosultság, amely a környezeti ártalmakkal – munkahelyi és városi zajok, hangos szórakozóhelyek, MP3 lejátszók – függ össze. Az időskori hallásvesztés hatvan év felett kezd kialakulni, amely időben felismerve jól korrigálható, kis- és közepes halláskárosodás esetén azonban minden korosztálynak célszerű hallókészüléket viselni.

Máté-Mártonné Iványi Katalin elnök arról beszélt, hogy mivel a siketek és nagyothallók több szempontból is hátrányos helyzetben vannak, az 1907-ben létrejött SINOSZ az életminőségük javítása és a társadalmi beilleszkedésük segítése mellett munkaerőpiaci esélyeik növeléséért is tevékenykedik.

Máté-Mártonné Iványi Katalin elmondta, Somogyban 1955 óta van képviselete a szervezetnek, amely jelenleg közel ötszáz tagot számlál, közülük százharmincnégyen siketek. Tagfelvétel akkor kérhető, ha a hallásvesztés a beszédfrekvenciákon meghaladja a negyven decibelt, vagy ha ez nem teljesül, akkor az egyik oldalon eléri a nyolcvan decibeles átlagot. Tag lehet az is, aki a Magyar Államkincstár igazolása alapján hallássérülése miatt részesül fogyatékossági támogatásban, vagy ha a szülő ugyanilyen okból emelt családi pótlékot kap.

Egészen kis gyermekek is lehetnek tagok, aminek nagy előnye, hogy kísérőként a szülőnek is jár utazási kedvezmény, mint ahogy valamennyi SINOSZ- tagnak és kísérőjének is. Ennek mértéke helyközi autóbuszokra és vonatra kilencven százalék, míg a helyi járatos tömegközlekedés ingyenes. Az arcképes igazolvánnyal igénybe vehető egyéb kedvezmények a www.sinosz.hu weboldalon olvashatók.

Csire Mónika a tagoknak járó ingyenes jogsegélyszolgálat mellett a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás lehetőségére és a halló érdeklődőknek szervezett jelnyelvi tanfolyamokra is felhívta a figyelmet, illetve a szabadidős rendezvényeikről és olyan szakmai programokról is szót ejtett, amelyek során a hallássérültek az állapotukból adódó hátrányokat valamelyest megtanulják kompenzálni.