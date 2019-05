Az életműdíjas Tallián Attila hozzáedződött a gyors döntésekhez

A Somogy Gazdaságáért Életműdíjat kapta Tallián Attila, a segesdi Ferrokov Kft. alapító igazgatója: a 67 éves szakember szerint reményt ad az újabb 1,1 milliárdos fejlesztési programjuk, s komoly erőket mozgósítanak a szakember utánpótlás támogatására.

– Sűrűsödnek a feladatok, de az elmúlt bő 30 évben hozzáedződtem, hogy gyors és határozott döntéseket kell hozni – mondta Tallián Attila, a segesdi Ferrokov Kft. ügyvezetője, aki a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamarában a Somogy Gazdaságáért Életműdíjat vette át. – Szerintem az üzleti világ pillanatokat alatt fájdalmas csapást mér azokra, akik nem aknázzák ki rögtön az adott lehetőséget.

Tallián Attila 1952-ben Marcaliban született, a pécsi Zipernowsky középiskolában végzett, s az egykori segesdi tsz-ben 1977-ben helyezkedett el. A munkavédelmen kívül energetikusként dolgozott, ezután a villamostekercselésre, illetve gépfelújításra szakosodott melléküzemágban folytatta a munkát. A Ferrokov cégcsoport elődjét 1983-ban négyen alapították: az első üzleti évben alig 15 millió forint volt a forgalmuk, míg a ma már 580 dolgozót alkalmazó társaság 2018-ban – nyereség mellett – 7,5 milliárd forintos rekordbevétellel zárt. A cégvezető kiemelte: siker és nehézség egyaránt adódott az elmúlt évtizedekben. A 2008-as gazdasági világválság okozta a legsúlyosabb gondot: az építőipar padlóra került, ám kemény, kitartó munkával visszaküzdötték magukat az élmezőnybe.

– Korábban egy nagy vevőnk volt, ám időközben fordult a kocka, s most tíz, kiemelt partnerrel tartjuk a kapcsolatot: a holland, német, osztrák üzletfeleken kívül Franciaországba is szállítunk árut – mondta. – Folyamatosan kapjuk az építő- és szerelőipari megrendeléseket, többek közt zsaluzatokat és acélszerkezeteket gyártunk, s az öntöző-rendszerekhez alkatrészeket is készítünk. 2010 óta közel három milliárd forintot fordítottunk beruházásra: új csarnokot építettünk, meghonosítottuk a robottechnikát, s idén a segesdi acélszerkezeti üzemünket bővítjük.

Vadászat és kézilabda: Tallián Attilát leginkább ez kapcsolja ki. Korábban Afrikába is eljutott, ám leginkább a vaddisznó vadászatot kedveli, huzamos ideje a kutasi Kossuth Vadásztársaság elnöke. S évtizedek óta nagy kézilabda rajongó, 45 éves koráig a segesdi csapatban beállósként játszott.

– Bár a cégirányítás miatt kevés a szabadidőm, ha tehetem, eljárok meccsekre – mondta. – Feltölt, élményt ad egy remek találkozó, s alig várom a következő, izgalommal teli összecsapást.

Elindult a nemzedékváltás

– A segesdi cégünknél közel 350-en dolgoznak, s ezen kívül három telephely tartozik hozzánk – mondta Tallián Attila. – A dolgozók közel 20 százaléka minimálbér körül keres, ám lehetőségeinkhez mérten emeljük a fizetéseket, az átlagkereset nagyjából havi 260 ezer forint. Lehetőséget adunk a fiatal szakmunkásoknak, folyamatosan várjuk a lakatosok, hegesztők és CNC-kezelők jelentkezését.

Tallián Attilának két fia van, s unokája, Bálint nyolc éves. Gyermekei a Ferrokovnál dolgoznak: a 34 éves Bálint ügyvezető, a 44 esztendős Szabolcs a gondnokságot vezeti. A 67 éves szakember tudatosan készül a nemzedékváltásra, s a napi, operatív feladatok helyett manapság már inkább a stratégiai kérdésekre összpontosít.