Az élhető falvak az óvodánál kezdődnek

Több településen szükség lenne még óvodafejlesztésre Somogyban, jó lehetőséget látnak abban az ötmilliárd forint keretösszegű pályázatban, mely a Magyar falu program keretein belül nyílik meg hamarosan.

Buzsákon egy új csoportszobával bővítenék az óvodát – tudtuk meg Kara Lajos polgármestertől. Mint elmondta, hivatalosan 60 gyermek részére biztosíthat helyet az intézmény, s jelenleg már több mint 50 gyermek jár az óvodába. Ezért is szükséges egy új csoportszoba kialakítása. A Magyar falu program keretein belül pályáznak majd támogatásra, a kedvező elbírálásban bíznak. A tervrajzok megvannak, s az építési engedély ügyében is intézkednek már. Ha sikerülne elnyerni a támogatást, s beleférne még a büdzsébe, akkor egy tornaszobát, egy öltözőt, s egy nevelőszobát is kialakítanának. Ezekre is nagy szükség lenne. Az intézmény épülete azonban jó állapotú, az elmúlt években több pályázati lehetőségből, s önkormányzati költségvetésből újíthatták azt fel.

Mesztegnyőn az óvoda korszerűsítését tűzték ki célul. Nagy László Péter polgármester elmondta: a Magyar falu program keretein belül eddig megjelent pályázati lehetőségek közül az óvodafejlesztés az elsődleges számukra. – Elhasználódtak már a nyílászárók, korszerűtlen a fűtés, s az óvodához vezető kis utat is rendbe kellene tennünk – tette hozzá a településvezető. – Ezen kívül egy kisebb bővítésre is szükség lenne az óvodában: egy új helyiséget alakítanánk még ki a gyerekek részére. A bölcsőde is az intézmény keretein belül működik, s úgy tűnik, az is egyre népszerűbb.

Kovács Ernő, Gölle polgármestere elmondta: az orvosi rendelő felújítását tűzték ki első számú célként a Magyar falu program keretein belül, habár náluk is szükség lenne az óvoda felújítására. Abban bíznak, hogy lesz erre még pályázati lehetőség a jövőben.

Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos keddi budapesti sajtótájékoztatóján arról is szólt a távirati iroda közlése szerint, hogy az ötezer lélekszám alatti települések az elnyert összeget új óvodák építésére, meglévők korszerűsítésére és bővítésre fordíthatják. A pályázati lehetőségben legfeljebb 150 millió forint nyerhető új óvodák építésére, 100 millió forint bővítésre, korszerűsítésre, felújításra, bővítésre pedig maximum 30 millió forintra lehet pályázni.

A kormany.hu oldalon megjelenő friss kiírás szerint a pályázatok benyújtására július 18. és augusztus 21. között van lehetősége az önkormányzatoknak.