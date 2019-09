Az elmúlt ciklust értékeltél az utolsó közgyűlésen

Az utolsó közgyűlését tartotta pénteken a Somogy Megyei Önkormányzat a 2014-19-es ciklusban. A képviselők mérleget vontak a mögöttünk hagyott évek munkájáról és eredményeiről. Biró Norbert elnök sok témakörre kiterjedő, részletes beszámolót ismertetett a közgyűléssel.

A megye legfőbb feladata a területfejlesztés volt, és miután sikerült a jó szakembereket megtartani, és az erőforrásokat átcsoportosítani, hosszas előkészületek után sikerrel valósítottak meg TOP-os (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) fejlesztéseket. 2016-ban 43,5 milliárd forint volt a megye kerete erre a célra, és abban az évben 255-260 pályázatot vittek sikerre. Azonban az építőiparban jelentkező infláció miatt megnőttek a beruházások költségei. Hogy a hiányzó pénzt kipótolják, az idén 8,5 millió forinttal több érkezett az elosztásra váró kerethez. Jelenleg 348 pályázat megvalósítása folyik, ebből 295-nek van támogatói okirata, 31 döntésre vár, 22 pedig az elbírálás és előkészítés szakaszába érkezett.

– Ezen a héten írtam alá támogatói kérelmet a pénzügyminiszterrel, ebben további egymilliárd forintot kért a megye energetikai fejlesztésekre – mondta Biró Norbert.

Somogy húzóágazatában, a turizmusban befejezett fejlesztések közül hármat emelt ki a közgyűlés elnöke. Balatonföldváron a Széchenyi Zsigmond-villa felújítása megőrizve teremtett értéket, Niklán interaktív múzeumot építettek Berzsenyi méhészetének bemutatására, Segesden pedig a vallási turizmust fejlesztették a búcsújáróhely kápolna környezetét felújítva.

Biró Norbert hozzátette: az apró falvak közül sokban korszerűsítették az orvosi rendelőt, az óvodát, a bölcsődét, a védőnői szolgálatot, XXI századi körülményeket biztosítva. Az egyik legnagyobb eredménynek azt tartja, hogy a 2014-ben még 16,5 százalékos megyei munkanélküliség az idén júliusra 5,5 százalékra csökkent, ám megjelent a szakemberhiány. A foglalkoztatási paktumban 486 munkanélkülit juttattak támogatással, tartósan munkához.

Önként vállalt feladataikat is teljesítették

A csapadékos időben villámárvizek sújtotta Balatonnál megoldották a leginkább veszélyeztetett településeken a belvízrendezést: Balatonkeresztúron, Balatonfenyvesen, Balatonmárián és Balatonújlakon, valamint a Zselicben is. A megyei önkormányzat saját klímastratégiát hozott létre. A somogyi bor népszerűsítésére is alkottak stratégiát. A Somfalu programban támogatták a helyi kezdeményezéseket. Feltámasztották a Marcali Expót, és a ciklusban több mint tízezer kisiskolás kirándulását támogatták. Meghirdették a nyitott vármegyeháza programot, rendezvényekkel népesítették be a Vigasságok terét. Felméréseket indítottak el, hogy a hátrányos helyzetű kistelepüléseken élők igényeit megismerjék. A ciklus utolsó közgyűlésen nyugdíjba vonuló Baloghné Molnár Idát köszöntötték, aki 1977 óta dolgozott a megyei önkormányzatnál, ez volt az első és utolsó munkahelye.