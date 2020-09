Az első lépést megtették a magyaratádi nyugdíjasok

Rég várt összejövetelt tartottak Magyaratádon a közelmúltban, harminckét szépkorú megalapította az Őszikék Nyugdíjas Klubot.

– Már évekkel ezelőtt felvetődött a klub alapításának gondolata, azonban valamiért mindig csúszott a dolog, legutóbb pedig a koronavírus szólt közbe – mondta lapunknak Fischli Mihály, a közösség újonnan megválasztott vezetője. – Ez még csak az első lépés volt azon az úton, amit meg kell tennünk azért, hogy valóban tartalmas közösségi élet legyen a klubban. A sokféle elképzelés közül kell kiválasztanunk azokat a tevékenységi formákat, amelyekben a legtöbben kedvüket lelik. Sok évvel ezelőtt színjátszó csoport és énekkar is működött nálunk, illetve jelenleg is van egy kézimunkaszakkör. Reméljük, mindezekkel együtt mielőbb sikerül felélesztenünk a régi hagyományokat, és érdemben be tudunk kapcsolódni a környék és a megye nyugdíjas mozgalmába. Az elhatározás már megvan, de még meg kell találnunk a segítő szakembereket is, hogy a színvonal miatt se kelljen szégyenkeznünk – tette hozzá a klubvezető.