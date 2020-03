A kor soha nem érdem, hanem állapot!

Aki azt mondja, vele már nem történhet semmi új a nap alatt, téved! A világ akár egyetlen pillanat alatt is képes váratlan, akár megoldhatatlannak tűnő kihívás elé állítani az embert, még a sokat próbáltakat is. Megszoktuk, megszokhattuk, hogy évtizedeken keresztül urai voltunk e – korábban oly sok mindentől szenvedő – tájon a helyzetnek. Most viszont újra kiderült: mennyire kis pontok, s mennyire sérülékenyek vagyunk mi, emberek!

A mondhatni váratlanul megjelenő koronavírus és annak a hogyanja, a világ számos pontján általa szedett áldozatok iránti gyász, a félelem és az aggódás összezavarja az embereket. Ez a vírus nemcsak a globalizáció megnyilvánulási formái miatt nem ismer ország- és időbeni határokat, hanem a megfékezésének lehetséges módjai miatt sem. A magyar kormány is kénytelen volt veszélyhelyzetet elrendelni.

Mert az ember az első! A következő órákban és napokban kormányrendeletek sora jelenik majd meg, amely egyértelművé teszi mindenki számára a részleteket, a feladatokat és a kötelezettségeket is. A rendkívüli jogrend, a veszélyhelyzet nem csak lehetőség, hanem kötelezettség. A koronavírus elleni védekezés érdekében bizony le kell mondanunk megszokott dolgaink egy részéről is. Nem lehet száz főnél nagyobb beltéri és ötszáz főnél nagyobb kültéri rendezvényeket tartani, s Magyarország lezárja határait az Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkezők előtt. A beutazási tilalom az Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkezőkre vonatkozik, kivéve, ha magyar állampolgárokról van szó. Az egyetemeken életbe lépett az intézménylátogatási tilalom, ám az iskolákat – egyelőre – nem zárják be.

Ezek mind-mind fontos dolgok! A helyzet tehát komoly! Egy ilyen esetben joggal elvárható a fegyelmezettség, a fokozott szabálykövetés, de még fontosabb az önkéntes példamutatás, a felesleges félelemkeltés elkerülése és a rászorulók segítése. Ilyenkor mutatkoznak meg igazán a közösségi értékek, ilyenkor értékelődik fel igazán a felelősség és szolidaritás. Vegyük tehát komolyan, s kezeljük higgadtan a helyzetet!

