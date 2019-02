Az emeletes gazdaság ötlete győzött

Négy középiskolás csapat nevezett az agrárinnovációs ötletversenyre, amelynek a Kaposvári Egyetem adott otthont.

A kreatív megmérettetés célja az volt, hogy felhívják a fiatalok figyelmét az agrár ágazat fejleszthetőségére, valamint ösztönözzék őket – mezőgazdaság terén – a továbbtanulásra. A csapatok több hétig készültek a versenyre, ötleteiket pedig egy háromfős szakmai zsűrinek kellett bemutatniuk. A fiataloknak öt-öt percük volt, hogy újító megoldásukkal elkápráztassák az ítészeket és a többi diákot, akiknek arra is volt lehetőségük, hogy az ötlet mellett, van ellen érveljenek.

A zsűri értékelése alapján a kaposvári mezőgazdasági iskola diákjai bizonyultuk a legjobbnak. A fiatalok olyan gazdaságot fejlesztettek ki virtuálisan, amely egy emeletes házhoz hasonló gazdaságot mutat be. A tervek szerint az alsó szinten állatokat tenyésztenének, az első emelten pedig növényt termesztenének. A diákok hangsúlyozták: bár sok idő felépíteni egy ilyen gazdaságot és drága is, de ezzel több szabad földterület maradna és a környezetbe sem jutna vissza közvetlenül káros anyag.

– Az agrárium mára nagyot változott – hangsúlyozta Huszár Péter, az agrárinnovációs ötletbörze szervezője. – Kicsit még mindig nehéz helyzetben vagyunk, mert sokak fejében a mezőgazdaság az egyenlő a kapával, kaszával, sárral és a gumicsizmával, de ez már rég nem így van. Ez egy nagyon innovatív ágazat, amelyre szeretnénk felhívni a fiatalok figyelmét. Már Magyarországon is vannak olyan területek, ahol drónokkal permeteznek. Sok helyen pedig modern traktort használnak, amelyben klíma és hifi van, de olyan GPS rendszer is, amely kettő centiméteres pontossággal működik. Ennek az ötletbörzének is az a célja, hogy a fiatalok gondolkodjanak el, hogyan lehetne továbbfejleszteni az agráriumot – tette hozzá Huszár Péter.