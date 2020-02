Az enyhébb idő egyszerre hoz szelet, esőt és napsütést

Somogy megyében, hétfőn erősen felhős, erősen szeles, de kifejezetten enyhe időben lesz részünk.

Helyenként a +15 fokot is eléri a hőmérséklet, és délután már hosszabb időszakokra is kisüt a nap, a legerősebb széllökések pedig elérhetik a 90-100 km/h-t délnyugati irányból. Délután északnyugat felől egy hidegfront éri el térségünket, a front mentén záporok alakulnak ki, és nyugatira, északnyugatira fordul a szél. Éjszaka mérséklődik és délnyugatira fordul a légmozgás, majd hajnalban újból megerősödik. Éjszaka jelentősebb eső is előfordulhat.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel +6,

hétfő délután +14,

kedd reggel +6 fok körül alakul.

A hétfő reggeli, délelőtti órákig hazánk nagy részén meleg fronthatás várható. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, nyugtalan alvást okozhat. Hamarabb elfáradhat, kifáradhat a szervezet, ezáltal a teljesítőképességben is egyfajta csökkenés tapasztalható mind a munkában, mind pedig a járművezetésben. Napközben már a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen az időjárás, legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. A felső légúti hurutos megbetegedések száma megnőhet hidegfronti hatásnál, számítani lehet asztmatikus rohamok fellépésére. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Kedden egy Ciara elnevezésű viharciklonhoz tartozó, újabb, markáns hidegfront alakítja időjárásunkat, változó napsütéssel, felhősödésekkel, reggel sokfelé, napközben elszórtan záporokkal, északon néhol havas esővel, hózáporral, és viharossá fokozódó északnyugati széllel. A hajnali, reggeli órákban néhol akár zivatar is előfordulhat. A Dunántúl északi részén a legerősebb széllökések elérhetik a 110 km/h-t is! Csökken a hőmérséklet.

– Szerdán napos és erősebben felhős területek, valamint időszakok váltakoznak, egy-egy kisebb zápor, északon hózápor is előfordulhat. Erős marad az északnyugati szél, de a keddihez képest visszább vesz erejéből.

– Csütörtökön tovább mérséklődik a szél, sőt a Dunántúlon délnyugatira fordul. A napsütésé lehet a főszerep, legfeljebb elvétve alakulhat ki gyenge zápor.

– Pénteken előreláthatólag ismét egy hidegfront halad át felettünk, eső, zápor, északon, északkeleten havazás, havas eső is előfordulhat, és újból megerősödik az északnyugatira forduló szél. (forrás: eumet.hu)