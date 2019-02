Az enyhébb időjárással megkezdődik az allergia szezon Somogyban is

A hétvégi enyhüléssel megjelennek a kora tavaszi allergén növények, mint például a mogyoró, az éger, a ciprus- és a tiszafafélék pollenjei. A szakorvosok javasolják a tablettás és orrspray-s kezeléseket már most.

A mogyoró, az éger és a tiszafafélék virágzása megkezdődött – mondta el Berta Gyula tüdőgyógyász. A szakember hozzátette: az allergén növények nagy koncentrációban jelentek meg a napokban.

– Mindenképpen javasolt a gyógyszeres kezelés, az orrspray és a szemcsepp használata – jegyezte meg az allergológus. Berta Gyula hozzátette: ez a változékony időjárás különösen megterheli az asztmásokat, a virágzó növényekre érzékenyeknél a jellemző tünetek az orrfolyás, a tüsszögés, a szemviszketés és a könnyezés.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ azt tanácsolja, hogy akik valamelyik tavaszi allergénre érzékenyek, készüljenek fel a tünetek megjelenésére, és ha szükséges, kérjenek tanácsot kezelőorvosuktól. Koncentrációjuk egyelőre alacsony marad, azonban helyenként, főleg a Dunántúl déli részén a tüneteket okozó szintet is elérheti.

Bár többfelé javult a levegő minősége, egyes településeken továbbra is magas a légszennyezettség a magas szállópor-koncentráció miatt. Berta Gyula tüdőgyógyász elmondta: Kaposváron és környékén nincs jelentősebb szmog, a légszennyezettség is alacsony. Megjegyezte: a fűtési szezonban a beltéri allergén terhelés révén gyakoribbá válhatnak a penészgomba és poratka által kiváltott allergiás megbetegedések is. Azt javasolta, válasszuk meg megfelelően a tüzelőanyagot, ne fűtsünk lakkozott fával, műanyaggal vagy abronccsal, mert jelentősen megterhelik ezek az anyagok a légkört. A következő allergén növény, az aranyvessző virágzása márciusban várható, majd áprilisban a fűfélék következnek.

