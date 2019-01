Kicsi, nőies és vele van az erő

Ha az erőemelésre gondolunk, legtöbbünknek rögtön az ugrik be, hogy nagy és erős emberek emelnek, nyomnak, vagy épp guggolnak irdatlan nagy súlyokkal. Előítéleteinkre erősen rácáfol Gyapjas Annabella: élete első versenyén rögtön harmadik lett felhúzásban a magyar bajnokságon. Pedig kicsi és nőies. De tény, hogy nagyon erős.

Múlt év áprilisában, Hajdúszoboszlón rendezték meg a felhúzó magyar bajnokságot. Előtte egy évvel kezdett Annabella erősportokkal foglalkozni, és választotta Nagy Bálintot edzőnek.

– Amikor elkezdtem egyáltalán edzeni, már a felmérések során világossá vált az edzőm számára, hogy jó a mozgásom, és ahhoz képest, hogy teljesen kezdő vagyok elég jó az erőszintem. – emlékszik vissza Gyapjas Annabella. – Akkor merült fel bennünk először, hogy megfelelő felkészülés után megmérettetem magam egy versenyen is. Kifejezetten az országos bajnokságra kezdtünk el készülni.

Ha egyáltalán lehet ilyet mondani, Annabella nem egy erőemelő alkat. Alacsony, sportos alkatú, erejéről inkább eredményei beszélnek, mint külseje. Mint elmondta, azért ezzel nincs egyedül ebben a sportban sem.

– A verseny természetesen ebben a sportban is súlycsoportokra van osztva. – magyarázza Annabella. – 47 kg-tól egészen száz kiló felettig vannak a versenyzők súlycsoportokra osztva. Én az 57 kg-os súlycsoportban indultam, igaz akkor alig voltam valamivel több mint 54 kg. Ezzel a súlyommal sikerült 107 kg-ot felhúznom, ami majdnem kétszerese a testsúlyomnak. Ez a teljesítmény ért bronzot a versenyen.

Egész rövidnek tűnik a felkészülés a nagy súly ellenére.

– Nagy Bálint az edzőm, egy igen feszes, és jól átgondolt edzéstervet állított össze számomra. Így volt csak lehetséges, hogy 80 kg-os csúcsomat három hónap intenzív edzéssel 107 kg-ra tornázzam fel. Noha alapvetően nem ezért a sportágért kezdtem el edzeni, hamar kiderült, hogy számomra egy ahhoz nagyon hasonló edzéstervet kell követnem, mint amit az erőemelők is végeznek. Ennek az a lényege, hogy hetente viszonylag kevés edzésem legyen, illetve a maximális terhelés háromnegyedével dolgozzak. Ebben az lapgyakorlatokon kívül – guggolás, felhúzás – gimnasztikai gyakorlatok is helyet kaptak. Ez utóbbival biztosítható, hogy a gyakorlatokat helyesen végezzem el, és az erőszintem is fejlődjön. De nem csupán az edzéseket határozta meg edzőm – és azóta büszkén mondhatom vőlegényem is – mérnöki pontossággal. Figyelme a táplálkozásomra és a pihenésemre is kiterjedt, hogy mindenképpen csúcsformában indulhassak a versenyen. Az eredmények őt, minket igazoltak.

Általános tévhit, ha egy nő súlyt vesz a kezébe, akkor egyszer csak megpuffad, csupa izom lesz, és elveszti minden nőiességét.

– Ez egyáltalán nincs így, nem is így működik a dolog. – nevet fel Annabella. – Én éppen azért kezdtem el erősporttal foglalkozni, mert testalkatomból adódóan nagyon nehezen hízom. Guggolni és felhúzni is azért szoktam, hogy jöjjön rám súly és az ne zsír legyen. Bejött, egy-egy ilyen program végén három-négy kilót tudok magamra szedni. Nekem nem megy ez zihálás meg futás, így nagyon otthon érzem magam ebben a sportban.

A versenynek szép eredménnyel, de vége. Az a hír járta, újabb versenyek következnek, ám egyelőre ezek váratnak magukra.

– Nem elég népszerű még ez a sport, főleg a nők körében. Egy világbajnokság volt még az elmúlt időszakban, de az nem csupán felhúzás, hanem az erőemelő sport minden számában meg kellett méretnie magát a sportolóknak. A felhúzás az ami nekem most igazán megy, a másik két versenyszámban, a guggolásban és fekvenyomásban még fejlődnöm kell. Úgy döntöttem, hogy még egy évet rászánok a felkészülésre. Főleg a fekvenyomástól ódzkodom kicsit, sosem voltam igazán jó benne. De nem riadok meg a feladattól, ebben is igyekszem a legjobbak közé kerülni.

Gyapjas Annabella fiatal, és tele van tervekkel, ötletekkel. De a legtöbb nő életében azért vannak előre programozott, vagy legalább sejthető életesemények, melyek felülírhatják a leg precízebb tervezést is.

– Igen, ez pontosan így van! – erősíti meg Annabella. – Mindjárt ebben az évben akad ilyen, hisz augusztusban lesz az esküvőnk. Ami egyúttal azt is jelenti, hogy ezt az évet még a sportnak tudjuk szentelni mindenképpen. Aztán a többit meg majd meglátjuk. Tényleg fiatal vagyok, nem vagyok elkésve semmivel azt hiszem. Ebben az évben megint szeretnék indulni a felhúzó országos bajnokságon és egy még jobb eredményt elérni.