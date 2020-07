Az esztendőt tekeri le hét nap alatt a fonyódi bringás

A fonyódi kerékpáros egy hét alatt 2020 kilométert teker, a sport népszerűsítése, Magyarország turisztikai látnivalóinak bemutatása mellett az Eurakvilo Alapítványnak gyűjt egy kilenc millió forint értékű ultrahang készülékre.

Hétfőn reggel Hévízről indult kerékpárjával Zsiga Csaba. Hét nap alatt, közel háromszáz települést érintve, napi háromszáz kilométert fog tekerni.

– Hévízről indulva Sümeg- Zalaegerszeg-Sopron-Szombathely vonalon haladtam, csaknem 300 kilométert tettem meg az első nap – mesélt első napjáról Zsiga Csaba. A fonyódi bringás Magyarország legszebb tájain halad át, aki szeretne csatlakozhat hozzánk bármelyik napon, szakaszon. A közösségi oldalon reggel és este videóban számol be útjáról, napközben pedig kísérői tudósítanak arról, hogy merre járnak. Rendőri felvezetéssel indult el, hogy teljesítse élete legnagyobb kihívását.

Csabánál 2018 októberében diagnosztizáltak rosszindulatú bőrdaganatot, az elmúlt másfél évben tucatnyi műtétje volt emiatt. Egy hónappal ezelőtt varratokkal a tenyerében és a vállában 333 kilométert tekert egy daganatos kislányért. A sport népszerűsítése és hazánk látnivalóinak a bemutatása mellett most is jótékony célt szolgál tekerésével. – A bringázás során a daganatos gyermekeknek az Eurakvilo Alapítvány közbenjárásával gyűjtünk, hogy a Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika Onkohaematológiai Osztályán gyógyuló kicsik felépülését egy kilenc millió forint értékű új ultrahang készülék is segítse, egy közzétett számlaszámra lehet a támogatást elutalni – mondta el Zsiga Csaba.

Hozzátette: a pécsi a hét hazai gyermekonkológiai centrum egyike, ahol évente 30-40 újonnan diagnosztizált rosszindulatú daganatos, illetve leukémiás gyermeket kezelnek. Több gyermek a központban folyó egészségügyi kezeléseknek köszönhetően meggyógyult. – Személyesen ismerek egy 17 éves kislányt, akinek sikerült segíteniük, évek óta jól van, gyógyultnak minősítették, a fonyódi származású Ottóffy Gábor irányításával nagyon komoly gyógyító munka folyik a pécsi központban – jegyezte meg a bringás.

A fonyódi Bianchi kerékpármárka nagykövete a tervek szerint egy hét múlva, hétfőn érkezik vissza Fonyódra, ahol barátai, a város vezetése fogja várni a dísztéren.