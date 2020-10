Az Év kilátója lehet a gömb a Balaton felett

Tíz hazai kilátót választott ki a szakmai zsűri, amelyekre október 17-éig lehet szavazni a közösségi oldalon; az Év kilátója címre, egyedüli somogyiként, a balatonboglári Gömbkilátót is jelölték.

Az Aktív Magyarország pályázatot írt ki, amely az épített kilátók népszerűsítését szolgálja, hogy minél többen informálódjanak, hol tárulnak elénk hazánkban a legszebb panorámák. Összesen 177 nevezés érkezett az Év Kilátója pályázatra, a szakmai zsűri tíz kilátót választott ki közülük. Nézték az építmény állapotát, a környezet rendezettségét, a szolgáltatás szintjét, a kilátóba vezető turistaút színvonalát, a panorámát és az ökoturisztikai jelentőséget is.

A tíz döntős között szerepel a balatonboglári Gömbkilátó is, amely Balatonboglár egyik fontos jelképévé vált. A 60 méter magas Várdombon álló, 15 méter átmérőjű építményből a Balaton felé nyílik kilátás. A létesítmény 2013 óta az Örökségünk – Somogyország Kincse díj birtokosa. – A Várhegy, ahol ma a Gömbkilátó áll, a 20. század elején kopár volt, ezért Kopaszdombnak is nevezték, a település két világháború közötti elöljárója és birtokosa, Gaal Gaston ültettette be fákkal, amelyek legnagyobb része feketefenyő volt, később egy fából készült kilátót építettek a hegyre, amelyből mára a lábakat tartó négy betontuskó maradt – mesélte Mészáros Miklós polgármester.

A Gömbkilátót Kádár István mérnök tervei alapján a Székesfehérvári Fémmunkás Vállalat készítette alumíniumból az 1950-es évek elején, majd a Budapesti Nemzetközi Vásár ideiglenes látványossága lett. A polgármester megjegyezte: az Amerikában élő 90 éves tervezőt a közelmúltban találták meg és szeretnék vele felvenni a kapcsolatot. A kilátót az 1960-as évek végén hozták mai helyére, ahol belső üvegburkolattal akarták ellátni, végül üveg nélkül épült fel. A Xantus János nevet az 1970-es években vette fel.

128 ezren néztek körbe a gömbről

Az 1980-as években hosszabb időre felújítási munkák miatt ideiglenesen bezárt a Gömbkilátó, 2012. július 22-én nyitott meg újra a látogatók előtt. – Az idén 128 ezren fordultak meg a Gömbkilátóban az ország minden tájáról – mondta Csiszár Szilárd, a kilátó és kalandpark üzemeltetője. 2013 nyarán bobpálya és kalandpark épült a szomszédságban. Ősszel pikniket is szerveztek ide, a festői környezetben koncertekkel és a régió ízeire és boraira épülő gasztronómiai kínálattal kedveskedtek a szervezők.