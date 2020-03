Az evangelizálás és a hit megvallása a megkeresztelt ember kötelessége

Kiválasztottság és küldetés – e két téma köré fonódott az az emelkedett hangulatú kiscsoportos találkozó, amelyet Kaposszentbenedeken tartottak a közelmúltban az Élet a Lélekben szeminárium frissen végzett hallgatói.

A valamennyi korosztályt képviselő, Világos Krisztián plébános vezette, helyi hívekből alakult karizmatikus közösség tagjai hetente gyűlnek össze a Porta Pacis lelkigyakorlatos házban, hogy szentségimádást követően adjanak számot az elmúlt hét lelki vonatkozású történéseiről.

A Fekete Csaba és Feketéné Szabó Márta által „mentorált” csapatnak legutóbb kaposvári vendégei voltak. A több mint két évtizede együtt imádkozók a megtérésük útjáról, a komolyan vett kereszténység mindennapjairól, a karizmatikus lelkiség önmagukon is megtapasztalt, életátalakító hatásáról, a másokért végzett szolgálat erejéről beszéltek. Ezeken kívül a Szentlélek adományairól, a közbenjáró ima, a nyelveken szólás, a prófétálás, s a képlátás jelentőségéről osztották meg tapasztalataikat. Arról is szóltak, hogy az egyre nagyobb teret hódító New Age, az okkultizmus miként okozhat zavart, illetve gátolhatja meg Isten kiteljesedését az egyéni életben, s a kapcsolatokban.

Elhangzott egyebek mellett az is, hogy az evangelizálás minden megkeresztelt ember szent kötelessége, hiszen Isten társteremtőnek hívott bennünket, és küldetést is ránk ruházott. Szó esett a hit karakán megvallásáról is – akár alkalmas, akár alkalmatlan rá az idő –, mint ahogy a dicsőítés jelentőségéről, a tanúságtételek másokat megerősítő szerepéről is számot adtak a vendégek.