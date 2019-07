Az extrém időjárás a burgonyásokat is megviselte

A vetőburgonya-szaporítás aktuális kérdéseiről és gyakorlati feladatairól rendeztek pénteken tanácskozást a helyi művelődési központban: a szélsőséges időjárás a tavasszal újra súlyos gondot jelentett a gazdálkodóknak.

– Áprilisban és májusban is több mint 100 milliméternyi eső hullott a területünkön, így alig tudtunk akkor dolgozni, amikor terveztük – közölte ifj. Varga György, a berzencei Solanum Kft. ügyvezetője. – Összesen 74 hektáron 16 fajta vetőburgonyát termesztünk. A munkát április harmadikán kezdtük, s csak 22-én fejeztük be. s az egyre szélsőségesebb időjárás még hetekkel később is többször okozott nehézséget.

A Solanum Kft. meghívását 130 szakember fogadta el, többen érkeztek Horvátországból és Szlovákiából is. Az immár hagyományos, fajtabemutatóval egybekötött találkozón Cernák István a keszthelyi burgonyakutatás aktualitását ismertette, Gombos Sándor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke a kertészeti ágazat támogatásait vázolta fel, s több agrártársaság munkatársa a burgonyával kapcsolatos gyomirtás és növényvédelem új eredményeiről szólt. Ifj. Varga György rámutatott: a versenyképesség további erősítése érdekében célszerű volna a burgonyatermesztők támogatását növelni. Fémzárolt étkezési-burgonya szaporítóanyag vásárláshoz hektáronként 60 ezer forintot kapnak a termesztők, miközben a teljes vetőmagköltség hektáronként 450-500 ezer forint. Hangsúlyozta: a burgonya termelést és a felvásárlást érdemes volna újra gondolni, szerződés birtokában minden bizonnyal jobban tervezhetővé válna a teljes munkafolyamat, s a kiszámítható gazdálkodás következtében a termelőket sújtó nyomás is mérséklődhetne.

– Az öntözés fejlesztése a szélsőséges időjárás miatt kiemelt feladat – mondta. – A területeink 90 százalékát már öntözhetjük, az utóbbi időszakban közel 100 millió forintot fordítottunk beruházásra. Idén egy újabb berendezést helyezünk üzembe.