Az idősek nótájára hipóztak a honvédek

A somogyi idősotthonokat katonai alakulatok keresik fel a napokban, hogy elvégezzék az épületek fertőtlenítését. Országosan több száz hasonló intézményt tisztítanak meg, ezzel növelve a bentlakók biztonságát.

Vegyvédelmi egyenruhás vendégek érkeztek a vótapusztai idősek otthonába akkor, amikor másnak zárva az ajtók, hiszen az épületben március 25-e óta közös karanténba vonultak a dolgozók és a 67 bentlakó, miután országosan kijárási tilalmat rendeltek el a hasonló intézményekben. A Magyar Honvédség különleges alakulatai azonban éppen azért érkeztek, hogy megakadályozzák a koronavírus bejutását, ami minden bizonnyal nagy veszélyt jelentene a zárt közösségben. A lakók tudják ezt, ezért idegent nem engednek be, még kissé a védőfelszereléssel ellátott honvédektől is tartottak eleinte.

– A honvédségtől előzetes tájékoztatást kaptunk arról, hogy hétfő délután érkeznek, így felkészülhettünk – mondta Óvári Róbert, a kadarkút-vótapusztai otthon vezetője. – A közös helyiségeket fertőtlenítették, az étkezőt, a fürdőket, és a beérkező áruk útját, a raktárakat, végigjárva az épületet.

A terepruhás, szkafanderszerű öltözékbe bújt katonák kézi permetezővel a hátukon bekukkantottak mindenhová. A Siófoki Gondozási Központba három autóval érkeztek hétfőn délelőtt Kaposvárról. A csempézett helyiségeket hipóval locsolták fel, míg a többi felületet a Mol által a vírus idején gyártott tisztítószerrel kezelték. Közben a szociális dolgozók összetolták és letakarták a bútorokat, így biztosítva helyet a fertőtlenítő osztagnak. A gondozottakat a fertőtlenítés idejére kihozták az épület elé, és leültették őket. A szájmaszkos idősek még nótáztak is, és ülőtornával töltötték ezeket a perceket.

Az operatív törzs döntése alapján a népegészségügyi szakemberek országosan felmérték az idősotthonok körében a koronavírus elleni fertőtlenítés szükségességét, és április 22-én kezdetét vette több száz intézmény térítésmentes fertőtlenítése. Előzetesen a intézményvezetők nyilatkoztak arról, hogy igénylik-e a katonák segítségét. A fertőtlenítés főként az intézmények bejárataira, külső területeire és a közös helyiségekre irányul. A munkát a székesfehérvári vegyivédelmi zászlóalj állománya, valamint az általuk felkészített, és a feladatra speciálisan kiképzett 700 szerződéses és tartalékos katona végzi, feladatuk a kézi, valamint a gépi fertőtlenítés.

Több mint negyven nap karantén

Negyvennegyedik napja vannak karanténban együtt a szociális gondozók és az idősek a Zselici Rózsakert Idősek Otthonában Szentbalázson. A dolgozók március 27-e óta nem tértek haza, az idősek pedig csak az udvarra mehetnek ki. A hozzátartozók kizárólag telefonon és videóchaten tartják velük a kapcsolatot. A fertőtlenítő alakulatok a szentbalázsi idősotthont is felkeresték, de miután kiderült, hogy milyen hosszú ideje nem lépett be idegen az épületbe, ezért eltekintettek a benti fertőtlenítéstől. Azonban ápolástechnikai ellenőrzést kaptak a következő napokra, mondta Tóth Fonai Györgyné intézményvezető, aki abban bízik, hogy a revizorok is megfelelő védőfelszerelésben érkeznek. Szentbalázson arra számítanak, hogy május elején tetőzik az országos járvány, s mihamarabb lecseng, ám ők úgy tervezik, hogy nem azonnal, hanem hetek múlva fejezhetik be a közös karantént.