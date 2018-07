Az igazi kutyaélet – háromnapos tóparti ebparti Fonyódon

Egy egész hétvégére igazi kutya-kánaán lett a fonyódi kutyás fürdetőhely. Immár másodszor rendezték meg a Dog Beach Festet, amely lényegében egy fesztivál gazdiknak és kedvenceiknek.

Óvatosan kellett haladni a fonyódi kutyás fürdetőhelyen a hétvégén, hiszen lépten-nyomon önfeledten kergetőző ebekbe botlott az ember. A négylábúak, hol egymással fogócskáztak, hol gazdáikkal élvezték a napsugarakat, de persze olyan kutyusok is akadtak a második Dog Beach Festen, akik a hullámzó Balatonba vetették magukat. Akiknek ezek közül egyik elfoglaltság sem tetszett, azok a fesztivál izgalmas programjaiból is válogathattak.

Sokan jöttek el a rendezvény fő napján. Volt olyan, aki meglehetősen nagy utat tett meg, hogy itt lehessen. – Debrecenből érkeztünk és most itt nyaralunk – mondta Havelant Katalin. – A kutyával egyébként is mindennap eljövünk ide. Nagyon jó, hogy van kutyás strand. Szerintem több kellene még a Balaton körül.

– Mi Siófokról jöttünk – mondta Halmosi Balázs. – Rendszeresen járunk a kutyával strandolni, általában Balatonföldvárra, mivel nálunk már harmadik éve szavazza le ennek ötletét a testület. Nagyon érdekelt minket az egész rendezvény, ezért eljöttünk ma egészen Fonyódig.

Az ebtartók egybehangzó véleménye volt a Dog Beach Festen, hogy mostanra már egyre több a kutyabarát hely a tó körül, persze mindig van hová fejlődni. De a rendezvény szervezői szerint is javul a helyzet. – Egyre nyitottabbak a vendéglátók, szállásadók a kutyákra – mondta Sziládi-Kovács Hajnalka, a kutyabarát.hu alapítója. – Szükség lenne még kutyás strandokra a fonyódin és a balatonföldvárin kívül is. Ezt mi nagyon fontosnak tartjuk, ezért fel is vesszük a kapcsolatot az önkormányzatokkal.

A Dog Beach Festen kézbe vehették a gazdik a Kutyabarát Balaton című kiadványt, amely Sziládi-Kovács Hajnalka nevéhez fűződik. – Ez egy nagy vívmány, mert tavaly még csak egy térképet adtunk ki kutyabarát szállásokról, vendéglátókról – mondta a kiadvány alapítója. – Az idén viszont bővült és benne a felelős kutyatartást is igyekszünk propagálni, ezért magazin jellegű lett.

Ez egyébként téma volt a fesztiválon is, hiszen erről is hallhattak az ebtulajdonosok előadást. De kedvencüket egy jó kis kutyamasszázsra is befizethették, hogy a kedvenc jó szőrben legyen. S még arra is volt mód, hogy kutyával szörfözzenek a gazdik.

Persze nem maradhatott el a kutyaszépségverseny és lévén tóparton rendezték meg a Dog Beach Festet úszóverseny is színesítette a programot. De a rendezvényen az is kiderült, hogyan kell kullancsot eltávolítani kutyából, valamint nevelési tanácsokat is kaptak az ebtulajdonosok.