Az ingatlanárakat már legyűrte a vírus

Lottóötössel ért fel egy olcsó albérlet még néhány hete a megyeszékhelyen, azonban a koronavírus alaposan átrajzolta a kiadó lakások piacát. Az az albérlő, aki bizonytalan helyzetbe került, megpróbálja menteni a menthetőt. Megkezdődtek az alkudozások, a távozások, ezért több lett az üres, már olcsóbban kivehető lakás.

A napokban felszabadult a korábban kiadott lakások közül jó néhány, tapasztalták a kaposvári ingatlanközvetítők. A vírus miatt néhány munkavállalónál anyagi gondok jelentkeztek, s megpróbáltak egyeztetni a lakástulajdonosokkal, hogy mérsékeltebb bérleti díj mellett maradjanak a lakásban, és ha rendeződik a helyzet, akkor visszaállhat az eredeti megállapodás. Olyanról is tudnak, aki már felmondta a szerződését, mondván most a megélhetése nem biztosított, ezért más megoldást kell keresnie. A távoktatás miatt az egyetemisták is távol maradnak.

– Hogy az ár zuhan, azt kimondani még nem lehet néhány hét után, de azt igen, hogy egyre több az üres, bérlőre váró lakás – mondta Boldizsár Balázs, kaposvári ingatlanszakértő. Az ingatlanok adásvételéről szólva hozzátette: korábban is lassult a piac, s most még nem tudják, hogy a válság hová fut majd ki. A visszaesés mértékét még korai lenne becsülni, de aki el akar adni, annak nagyobb mértékben kell engednie az árból, ezért hosszú távon biztosan lesz áresés. Aki vételi vagy eladási kényszerben van, megpróbálja elhúzni az ügyleteket.

– A vírus hatására néhány albérlő próbálkozott a bérleti díjak elengedésével, de nekik is meg kell érteni, hogy a bérbeadóknak is számít a jövedelemkiesés, ezért jó eséllyel nem fogják elengedni a szolgáltatás árát – említette meg Oláh Miklós ingatlanszakértő. – Ezért már néhány helyen felmondtak. A megüresedett lakások növekvő számával egyenes arányban csökken majd az albérletek ára, de ez nem azt jelenti, hogy vissza fog esni a tíz évvel ezelőtti árszintre. Tíz-húsz százalékos árcsökkenés már most benne van a pakliban, attól függően, ki milyen gyorsan szeretné kiadni a lakást.

A vírus megjelenése előtt hatalmas szerencse kellett ahhoz, hogy valaki havi 65 ezer forint plusz rezsi ár alatt albérlethez jusson, most már bőven lehet találni ettől olcsóbb albérletet is.

Alig van mozgás az ingatlanpiacon, mindenki kivár

Szinte teljes, 95 százalékos visszaesés ütött be a vidéki ingatlanpiacra az adásvételek tekintetében – osztotta meg velünk a tapasztalatait Oláh Miklós. A vásárlók és az eladók óvatosak lettek, kockázatosnak ítélik, hogy jelenleg belevágjanak egy lakáscserébe. Az eladó inkább nem viszi fel az érdeklődőket a lakásra, mert attól tart, hogy megfertőződhet. A vevők is ódzkodnak, mert sokan nem érzik biztosnak a munkaügyi helyzetüket, így nem tudják, juthatnak-e hitelhez a lakásvásárláshoz. Akinek nem létfontosságú az ingatlanváltás, az most elnapolja, állította a szakértő. Most csak az cselekszik, aki valamilyen külső ok, például halál­eset vagy válóper miatt kénytelen gyorsan pénzzé tenni a lakását, ez a kényszer pedig árcsökkentő tényező. Előbb-utóbb általános csökkenés várható az ingatlanárakban, de ennek mértékét még nem lehet megjósolni.