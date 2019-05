Az internet eltorzíthatja a személyiséget és komoly függőséget okozhat

Az internetes függőség veszélyeire hívták fel a figyelmet Pannónia Pszichiátriai Egyesület 33. vándorgyűlésén, amelyet pénteken tartottak a Kaposi Mór Oktató Kórházban.

A Pannónia Pszichiátriai Egyesület a Baranya, Somogy, Zala és Tolna megyei pszichiátereket és mentálhigiénés szakembereket tömöríti. A rendezvényen száz orvos, szakdolgozó és szociális munkás vett részt.

A változás kora címmel tartottak előadásokat, amelynek központi témája az volt, hogyan hat a személyiségünkre a virtuális világban töltött idő. Ebben a kérdésben a kutatók véleménye is megoszlik. Egyesek szerint csupán a kommunikációs eszközök változtak, amelyeken át gyorsabban áramlanak az információk, ám mások szerint mindez visszahat ránk.

Egy tini lelőtte az apját, mert az kikapcsolta a wifit. Az ortopéd orvosok számon tartják az SMS-nyak fogalmát, mert deformálódik a gerinc az okostelefonok állandó nyomkodásától. Egy korábbi kutatás szerint a megkérdezettek 71 százaléka vallotta be, hogy agresszívvá válik, ha megvonják tőle a netet, ismertette Treuer Tamás pszichiáter szakorvos. A WHO tavaly minősítette mentális rendellenességnek a videojáték-függőséget. Ma már létező fogalom a digitális detox, ahol a gyerekektől megvonják az internetet, és gyakran három nap is eltelik, mire hozzászoknak.

Problémákhoz vezet az elidegenedés

A környezetből és életmódból fakadó társadalmi problémák rávetülnek a pszichiátriai ellátás igényeire, ezt fejtette ki előadásában Somoskövi Csilla, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház centrumvezető főorvosa a vándorgyűlésen. A napjainkban tapasztalható izoláció, a családok felbomlása és az elidegenedés, az egyre terjedő digitalizáció miatt az emberek eltávolodnak egymástól, a kapcsolataik meglazulnak. Ez a problémák halmozódásához vezet, amely eljuthat a személyiségfejlődés zavarához. Somoskövi Csilla hozzátette: a depresszió ellátása terén jelentős előrelépés történt az elmúlt években, a közösségi ellátóhelyek és a kórházi egészségügyi rendszer erősödött. Azonban országosan szakápolói hiánnyal küzd a szakma, ennek leküzdése fontos feladat.