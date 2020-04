Az intézményekbe, az utcákra és a terekre is elviszik az evangélium üzenetét

Megkezdődött a felkészülés az idei Ars Sacra kaposvári rendezvénysorozatára, amely a katolikus híveken kívül a református és az evangélikus testvéreket is „megmozgatja”. A főleg világi szervezők alkotta ökumenikus csoport Tolnai Mária főkoordinátor vezetésével a közelmúltban találkozott a püspökségen.

Mint megtudtuk: az immár 14. alkalommal megrendezendő Szakrális Művészetek Hete ezúttal szeptember 12. és 20. között várja a közönséget „Minden forrásom belőled fakad” Zsolt 87,7 mottóval.

S mivel ebben az időszakban zajlik a Somogyból is sokakat vonzó 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus a fővárosban, így még átgondoltabban kell a programokat összeállítani. Varga László megyéspüspök elmondta: terve, hogy létrehozzon egy szövetséget, amelynek feladata a fogyatékkal élő testvérek, értelmükben, látásukban, hallásukban, s a mozgásban sérültek megsegítése. Ennek első lépéseként a Szent Fausztina Irgalmasság Háza segítségével szeretne a Kaposvár Arénában rendezni egy nagy ünnepet a fogyatékkal élőknek és családtagjaiknak. A művészeti hét előkészítői úgy döntöttek, hogy csatlakoznak a számos önkéntes segítővel megvalósuló eseményhez, és az arénában lesz az Ars Sacra megnyitója.

A város templomain kívül ezúttal is önkormányzati fenntartású intézmények, külső helyszínek kínálnak lehetőséget az evangelizációra. Ami már most bizonyos: A Szent Margit-templomban a Vikár Béla Vegyeskar ad koncertet, s Juan Gyenes fotóiból nyílik kiállítás. A tervek között szerepel Fabiny Tamás evangélikus és Varga László katolikus püspök előadása, de Eperjes Károlyt is felkérik a szervezők, hogy Kaposváron mutassa be József Attila-estjét. Tavaly Borban az igazság (?) címmel egy kerekasztal-beszélgetés zajlott a Vármegyeházán, s az idén a bor mellett a gasztronómia is szerepet kap – vélhetően a Városháza dísztermében, a Nagyboldogasszony Iskolaközpont ifjú muzsikusai pedig a város több pontján zenélnek.

Intézményekben, a katolikus, a református és az evangélikus templomban művészek lépnek fel, hogy életükkel igazolják: Istennel könnyebb, de utcákon és tereken is találkozhatunk az örömhír hirdetőivel. A végleges program május közepére áll össze.