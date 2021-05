Az iskolabezárások miatt csúsztak a kiskamaszok kötelező oltásai

A 16 és 18 év közöttiek covid elleni oltása mellett most kapják meg a hagyományos védőoltásokat a felső tagozatos általános iskolások. Az utóbbi hetekben néhol fel is torlódott az oltásra váró gyermekek sora, mert május 11-ig zárva voltak az iskolák, bár a kicsik a házi gyermekorvosoktól ez idő alatt is megkapták a szükséges oltásokat.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány Ferenc teljes kontroll alatt tartja Karácsonyt

Kétfajta védőoltást kapott a hetedikes gyermeke, egyet a jobb, egy másikat a bal vállába egyidejűleg, osztotta meg velünk egy kaposvári szülő. Az édesanya furcsállta a történteket, ezért utánajártunk, hogy most a járvány alatt hogy áll az iskolások azon vakcinázása, melyet minden évben be kell adni a fertőző betegségek ellen.

– Megcsúsztak az oltások, mert sokáig nem volt iskola, és osztályonként szoktuk megszervezni – mondta Fáth Beáta kaposvári háziorvos. – Az iskolai kampányoltások zajlanak jelenleg, a hetedikeseknek a hepatitisz, illetve a humán papilloma vírus (HPV) elleni oltását adjuk be, de nem tapasztaltunk fennakadást. Annyi az újdonság, hogy a HPV elleni oltást az idén már a fiúk is kaphatják, de ez nem kötelező, hanem választható oltás.

A járvány miatt bezárt iskolákban leálltak az iskolaorvos adta védőoltások. A házi gyermekorvosok azóta felhívást kaptak a népegészségügyi szervtől, hogy a tanév végéig minden védőoltást be kell adni, amelyek a hetedik-nyolcadik osztályban esedékesek, tudtuk meg Fintics Klára kaposvári gyermekorvostól. Ha az idő nagyon szorít, lehet két oltást is adni, az egyiket az egyik, a másikat a másik vállba, felelte érdeklődésünkre. Ez teljesen megszokott, hiszen csecsemőkorban is kaphat a gyermek az egyik, illetve a másik combjába is „szurit”. Nem szokatlan, ha valaki több védőoltást kap egyszerre.

A hepatitisz B, illetve HPV elleni oltásokkal már végzett id. Pavlovics György kaposvári házi gyermekorvos, aki megerősítette, hogy a járvány alatt a kisgyermekeknek folyamatosan beadták az esedékes védőoltásokat. Néhány hónapos, illetve éves korban sok oltás kötelező, ezekkel nem volt leállás. Minden kisgyermeket negyedóránkénti időpontra külön hívtak be, védőfelszerelést használtak. A nagyobb gyermekeknek szóló iskolai oltásokat máskor áprilisban adják be, de most azt is sorra veszik. Néhány elmaradás ugyan történhetett, de a hiányzókat egyénileg beoltják majd. Érdekesség, hogy a hetedikesek körében egy osztályban három lány nem kérte a HPV elleni választható vakcinát, de a fiúk közül mindenki igényelte.

Az iskolafogászaton a járvány alatt folyamatosan dolgoztak

A járvány alatt folyamatosan dolgoztak a gyermekek fogászati ellátásán, mondta Németh Gabriella kaposvári fogorvos. Bár osztályok nem érkeztek a zárt iskolákból, de a gyerekeket egyénileg ellátták, ha panaszuk volt. Ha a szülők felhívták az iskolafogászatot, kaptak időpontot, ahol megjelenhettek azokkal a gyermekekkel, akinek fájt a foguk. A biztonsági előírásokat betartva kezelték a gyerekeket a járvány legnehezebb napjaiban is. Nem volt nap, hogy ne dolgoztak volna, fűzte hozzá a gyermekfogorvos, bár nem voltak leterheltek. Szeptembertől kezdődik meg újra az osztályok kezelése, ekkor nyilvánvalóan sok elmaradást be kell majd pótolniuk.