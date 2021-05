Az iskolai kertben dolgoznak a rovarhotel lakói Nagybajomban

Fákat ültettek, palántáztak, komposztálót alakítottak ki, és még egy rovarhotelt is építettek a nagybajomi általános iskola pedagógusai az online oktatás alatt az iskola kertjében. Az ökoiskolaként jegyzett intézményben évek óta nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek környezettudatos nevelésére.

Már virágzik az eper a magaságyásokban, amit pár hete ültettek tele az iskola pedagógusai a biokertészet céljára elkülönített területen. Az ágyásokba hagyma, saláta, sárgarépa és dísznövények is kerültek. Egy sikeres pályázatuknak köszönhetően újult meg az egykor gyakorlati kertként működő terület.

– Helyi vállalkozóktól szereztük be a faanyagot az ágyások és a rovarhotel összeállításához. Ezen kívül kerti eszközöket is vásároltunk, amelyekkel majd tovább folytathatjuk a munkát – mondta el Major Zsuzsanna igazgatóhelyettes. Az iskolában már korábban is működött gyakorlati kert, ahol korábban szőlő, málna, szeder, krumpli, káposzta is termett, és a diákok a nyári szünidő alatt is gondozták a veteményt a technikatanárok irányítása alatt. A tananyag átszervezése és a tantárgyi óraszámok csökkenése miatt a kert is átalakult, most a fenntarthatóság jegyében a biokertészkedés előnyeire szeretnék irányítani a tanulók figyelmét.

– A biokertészkedésben lényeges elem, hogy növényeink védelme érdekében aknázzuk ki a hasznos élőlények nyújtotta segítséget, azaz a kert ne mesterséges, hanem minél természetesebb életközösség legyen. Legismertebb példa erre, hogy a katicabogár levéltetűt eszik, ami a kertünknek jó. A rovarhotelt is azért alakítottuk ki, hogy biztonságos, főleg téli elhelyezést nyújtsunk a hasznos állatoknak – főleg rovaroknak –, cserébe ők a kertünkben nekünk dolgoznak majd. A több mint két méter magas rovarhotelbe sokféle anyagot építettünk be: téglát, tobozt, nádat, ágakat, törekedve arra, hogy az mind természetes eredetű és környezetbe illő legyen.

Tankönyv helyett

A hotel többféle szolgáltatást kell hogy nyújtson, hisz egyes részeit csupán búvóhelynek használják, másik részét táplálkozó- vagy szaporodóhelynek fogják tekinteni. Az a cél, hogy egy-egy környezetismeret-óra alkalmával a gyerekek ide ki tudjanak jönni, és ne csak a tankönyvből tájékozódjanak az őket körülvevő világról.