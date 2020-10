Az iskolások fegyelmezettebben tartják be a szabályokat

Akár még a tanórát is félbeszakíthatják az iskolákban azért, hogy minden gyerek tudjon ebédelni. A koronavírus-járvány miatt több új szabály is életbe lépett az intézményekben, előbbi is része a változásoknak. A tapasztalatok szerint a diákok most fegyelmezettebben és csendesebben fogyasztják el az ebédet.

Zöldbableves, hentes szelet főtt burgonyával – az ebéd minősége ugyanolyan, mint a korábbi években, az elfogyasztása azonban sokkal tovább tart a kaposvári iskolákban. Az ebédlők padlóján ugyanis színes jelzőcsíkok jelzik: meg kell tartani a másfél méteres távolságot a diákoknak, s az asztaloknál is kevesebb a szék. A diákok egy hónap alatt hozzászoktak az új rendhez. – Az ebédlőt átrendeztük – mondta Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna, a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatója. – A négyszemélyes asztaloktól egy széket vettünk el, így csak hárman tudnak leülni, a nyolcszemélyesnél pedig hatan, illetve öten ülhetnek le. Jellemzően egy asztalsornál egy osztálynyi gyerek ebédel csak. Összesen négy sorba rendeztük az asztalokat, amelyek között kétméteres távolság van. Egyszerre két osztály ebédel, ezért a megfelelő távolságot meg tudják tartani. – Az ebédeltetetés fél tizenkettőtől fél háromig folyamatosan zajlik – folytatta a főigazgató. – Előfordul, hogy tanórát kell félbeszakítani, mert következik az ebéd. Erre azért van szükség, mert az osztályok be vannak osztva, hogy mindenki biztonságosan el tudja fogyasztani az ételt. Miután megebédeltek, visszamennek a terembe és befejezik az órát. Intézményünkben 450 gyerek igényelt ebédet, de aki otthonról hoz magával ételt, neki is le kell mennie az étkezőbe. A tízórait és az uzsonnát pedig az osztálytermekben kell elfogyasztani azért, hogy abban a negyed órában kontrollált körülmények között legyenek a diákok – fogalmazott Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna. A Kodály-iskola főigazgatója hozzátette: amióta életbe lépett az új menzaszabály, azóta csendesebben és fegyelmezettebben étkeznek a diákok. Nem teszik ki az evőeszközöket Varga Józsefné, a legtöbb kaposvári menzát üzemeltető Szakácstündér Kft. ügyvezető igazgatója megkeresésünkre elmondta, eddig is alaposan végezték munkájukat, és minden szabályt igyekeztek betartani, most azonban még jobban odafigyelnek az egészségügyi előírásokra. A dolgozók csak tünetmentesen állhatnak munkába, melyet testhőmérséklet-méréssel is ellenőriznek. A biztonságos hőkezeléssel készített ételek adagolásához a konyhában dolgozók száj­maszkot és kesztyűt használnak. Varga Józsefné kiemelte: gyakoribbá tették a konyhai berendezések fertőtlenítését is, az evőeszközöket pedig nem rakják ki, hogy a gyerekek ne tapogassák össze. A kanalat, a villát és a kést a konyhások adják az ételhez. A mosogatáshoz fél százalékos oldat helyett egy százalékosat használnak. Ez utóbbit nemcsak a koronavírus-járvány idején, hanem normál influenzaszezonban is alkalmazzák – tette hozzá. A cégnek a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság jelzi a hiányzásokat. Ha a hiányzások miatt túlfizetés jelentkezik, azt a következő hónapban jóváírják.

Váratlan hiányzásnál korábban volt rá lehetőség, hogy a szülő elvigye a gyerek ebédjét, most azonban erre nincs mód, mert nem mehetnek be az iskolába.