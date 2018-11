Az ízek sétányával debütált a Libadalom, Siófok új fesztiválja

A libaszív nyárs a hot dogba, a libamáj pedig a tiramisuba került Siófok legfrissebb, novemberi fesztiválján. Új rendezvénnyel debütált a város, a hétvégén Libadalom volt a belvárosban.

Volt egy rés a siófoki programnaptárban, az októberi halfesztivál után és az adventi időszak kezdete előtt némi űr tátongott, így a városi programokat szervező Balaton-parti Kft. úgy döntött, előrukkolnak egy novemberi fesztivállal. A tematikát a hónap tálcán kínálta, Márton-nap közelsége miatt a libára esett a választás, ezen a mesgyén gondolták tovább a szervezők a húsvéti Nyuladalom szójátékát és találták ki a Libadalom című rendezvényt.

A Taste of Balaton, azaz a Balaton ízei gasztrosétányra ismert éttermek és borászatok kaptak meghívást. A hagyományos libaétkek mellett a gasztrosoron megbolondították a libát, így a Déli Part BBQ például libaszív kushiyakival várta a vendégeket, ami nem volt más, mint nyársa tűzött libaszív, aszaltszilvás vöröskáposztával hotdog kifliben tálalva. A japán ízek kedvelői igazi rahmen levest is kóstolhattak a standon, jól is esett a libanyakkal tálalt melengető fogás az első, testet fagyasztó balatoni hétvégén.



Hasonlóan különleges fogásokkal rukkolt elő az Egy Csipet Nádas csapata is, akik kifejezetten a libadalomra megálmodott fogásokat kínáltak nem is akárhogy, ehető tányérban. A töreki étterem közönség kedvenc fogásainak egyike az üvegtésztával tálalt és kókusztejjel megbolondított libaleves volt. Majoros Attila, az étterem tulajdonosa szerint a gasztrofesztivál vendégei nyitottak voltak az újszerű, izgalmas ízekre, így nagyon ment náluk a libamájas tiramisu is, ami az ismert réteges desszert újragondolásával, az édes és sós ízek összjátékára építve született.



Az elsőkörös Libadalom három napja az ízkavalkád mellett a szórakozásról is szólt. A gyerekprogramok mellett koncertek mozgatták meg a fesztiválozókat olyan fellépőkkel, mint a Beatrice vagy az Irie Maffia, de a hagyományos kirakodó vásár sem maradt el Siófokon, ahol két hetet sem kell már várni a következő nagyszabású rendezvényre. November utolsó napján ugyanis indul az adventi forgatag és a városnapon ekkor ünneplik Siófok 50. születésnapját is.