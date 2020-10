Az M76 új szakaszával biztonságosabb és gyorsabb a közlekedés

Átadták az M76-os út Balatonszentgyörgy és az M7-es autópálya közötti szakaszát. A hat kilométeres kétszer két sávos autóút mintegy 21,7 milliárd forintból valósult meg.

Ez a szakasz a Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötő út első része, amely biztosítja majd Balatonszentgyörgy, Zalaegerszeg és Körmend összeköttetését.

Nagy Róbert, a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Zrt. (NIF) vezérigazgatója elmondta: az elkészült 5,6 kilométeres autóút kivitelezését 2018-ban kezdte el a Strabag. Balatonszentgyörgynél, valamint az M7-es holládi lehajtója mellett körforgalmú csomópontot építettek ki, az autópálya felett kerékpáros hidat és alatta aluljárót nyitottak a gyalogosoknak és a bicikliseknek, illetve két vadátjárót is kialakítottak.

Zajlik és várhatóan 2022-re készül el a Balatonszentgyörgy és Fenékpuszta közötti 3 kilométeres szakasz, amelyhez kapcsolódóan a 71-es és 76-os főút új kereszteződését már forgalomba helyezték. A még hiányzó mintegy 33 kilométeres útvonalat két szakaszban, de egy ütemben építik meg, amelynek előkészítése jelenleg is zajlik.

Az átadón Ágostházy Szabolcs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára elmondta: a csütörtökön átadott az M7-es holládi csomópontjától induló új szakaszon 110 kilométeres sebességgel haladhatnak a személygépkocsik.

– A gazdasági növekedés ösztönzése, a versenyképesség további növelése, valamint új munkahelyeket teremtő beruházások előkészítése érdekében az összes megyeszékhelyet bekötjük a gyorsforgalmi úthálózatba, az autóutakat pedig minél előbb és minél nagyobb számban elvezetjük az országhatárokig – jegyezte meg az államtitkár.

Az M76-os most átadott ütemének köszönhetően csökken az átmenő forgalom Balatonszentgyörgyön és Batthyánypusztán, a kerékpárosoknak az autópálya felett épült felüljáróval pedig biztonságosabbá válik számukra a közlekedés.