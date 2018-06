Az odafigyelés a színötös bizonyítvány titka

Nem mindenki képes rá, hogy kitűnő bizonyítványt hozzon össze év végére. Ám, ha mégis sikerül, az nagy büszkeséggel tölti el a diákot. S persze egy színötös bizonyítvánnyal a zsebben a szünidő is sokkal kellemesebb.

A kaposvári Szekér családban nem is egy, hanem rögtön kettő kitűnő tanuló diák van. Szekér Kristóf és öccse Márton a Toldi Lakótelepi Iskolába járnak. Mindkettejük idei bizonyítványa makulátlan lett, ezért döntött úgy édesapjuk, hogy nevezi a fiúkat a Somogyi Hírlap és a Sonline Színötös elnevezésű játékára.

A kitűnő testvérpár kérdésünkre elárulta, hogy alapos tanulás a titka annak, hogy ilyen jó eredménnyel zárták a tanévet. – Nem kell olyan sokat tanulni, csak igazán oda kell figyelni – mondta Szekér Kristóf, aki már ötödik osztályba jár majd az ősztől. – Nagyon szeretem a matekot meg a környezetismeretet.

Szekér Márton most kezdte az iskolát és az első bizonyítvány kivételesen jól sikerült. Nem csak a tantárgyakból lettek jó eredményei, de szorgalma és magatartása is példás volt. – Nekem a kedvencem az írás és a matek – mondta a színötös kisdiák. – Szeretek iskolába járni, de vannak olyan napok, amikor nem szívesen megyek. Viszont a tanítónénik nagyon kedvesek, szeretem őket.

Márton nagyon tehetséges olvasásban, habár most fejezte be az első osztályt, már hosszú ideje szépen olvas, ráadásul sokat.

Szekér Péter elmondta: nagyon odafigyelnek arra, hogy a gyerekek megtanulják a leckét és ne különböző kütyükön csüngjenek. Hétközben nem is szabad nekik tabletezni vagy számítógépezni, ezt csak hétvégén engedik meg szüleik. Iskola után általában otthon még megcsinálják a házi feladatot, ha marad, és a szorgalmit is, hogy biztos legyen az a szorgalom ötös.

A kitűnő tanuló testvérpár most azonban kipiheni az elmúlt tanév fáradalmait: nagyszüleiknél töltik a nyári szünet nagy részét. – Kint vagyunk a mamáméknál – mondta Kristóf. – Sokat vagyunk kint az udvaron, de gépen is játszunk.

Emellett Kristóf szakít időt a legózásra is, ami az egyik kedvenc elfoglaltsága. Igaz azt még nem tudja, mi szeretne lenni, ha nagy lesz. De úgy tűnik az építkezés nagyon jól megy neki, egyelőre persze csak építőkockákkal. A nyárból azonban még hátra van sok idő, úgyhogy a fiúkat családi nyaralással is megjutalmazzák szüleik a jó bizonyítványokért.

Aki mer, az nyer!

Egy hetük maradt a somogyi színötös diákoknak jelentkezni lapunk nyereményjátékára, mely július 5-én éjfélkor zárul. Aki beküldi gyermeke és kitűnő bizonyítványa fotóját www.sonline.hu/szinotos oldalon keresztül az garantáltan nyer egy 1000 forintos McDonalds vásárlási utalványt.

Ez még nem minden! A pályázók fotóit a játék lezárását követően megjelentetjük a Somogyi Hírlap hasábjain is.

Nincs más teendő, mint jelentkezni, valamint kitölteni a szükséges nyilatkozatot. Akinek a nyilatkozat kinyomtatása gondot okoz, keressen minket! A Hirdetésfelvételi Osztályunk Ügyfélszolgálatán (Kaposvár, Kontrássy u. 2/A) szívesen adunk egyet!