Az olajszintet és az autógumit is ellenőrzik a vakációzó autósok

Gondos ellenőrzéssel könnyen kivédhető útközben a bosszantó műszaki probléma: szakemberek szerint a nagy hőségben különösen indokolt a fokozott figyelem.

– Feltétlenül érdemes összeírni a főbb feladatokat, nehogy véletlen kimaradjon bármi az általános átvizsgálás során – mondta Cziráki Ferenc kaposvári autószerelő. Hozzátette: ha a fékolajban bizonyos százaléknál nagyobb mennyiségben található víz, akkor az olaj cserére érett. Az olaj, a hűtővíz ellenőrzéséről sem szabad megfeledkezni, akárcsak az akkumulátor átvizsgálásáról. Amennyiben a generátor nem biztosít elég feszültséget, akkor szükség van a szakszerű javításra.

Cziráki Ferenc hangsúlyozta: rengeteg somogyi család ezekben a napokban indul vakációra, s egy elmulasztott vagy félresikerült műszaki átvizsgálásnak súlyos anyagi következményei lehetnek. Alap, hogy állandóan kifogástalan állapotban legyenek a fény- és irányjelző berendezések, s az is döntő, hogy a lámpák megfelelő módon világítsanak. A szakember tapasztalatból tudja: a gyakori figyelmeztetés dacára egyesek még mindig nem fordítanak kellő figyelmet a kiegészítő felszerelések beszerzésére.

– Elkerülhető az éjszakai autógumi szerelgetés és kétségbejtő idegeskedés, ha az autósok időben beszerzik a defektszerelő sprét – folytatta. – Ennek segítségével könnyen felfújható a kerék, s tovább lehet folytatni az utat. S ha már az autógumiról van szó, feltétlenül fordítsunk elegendő figyelmet a profilmélységre, s a gumik nyomását is visszatérően kell vizsgálni. Úgy érzem, hogy célravezető elpakolni azokat a tartalék felszereléseket is, amelyek egy hosszabb út során jószolgálatot tehetnek. Így mindig praktikus lehet a szigetelő szalag, amely egy kisebb hűtővízcső repedés gyors elhárításánál is hasznos lehet. A tartalék izzókon kívül szerintem jó, ha olcsó Volt-mérőt is magukkal visznek a kirándulásra, ugyanis ennek használatával könnyen fény deríthető a problémára.

Cziráki Ferenc úgy fogalmazott: az autós „túlélőcsomag” nemcsak biztonságot ad a gépkocsivezetőnek, hanem nyugalmat is. A szakember nyomatékosan felhívta a figyelmet arra is, hogy indulás előtt a célország Kresz-előírásait is tanulmányozzák az autósok, ugyanis – egyebek mellett – a sebességtúllépésnek vagy a parkolási szabályok megsértésének súlyos következményei lehetnek. Kiemelte: a hőség nemcsak a járművet, hanem a gépkocsivezetőt is megviseli, ezért tanácsos figyelemmel követni a közlekedésmeteorológiai előrejelzéseket, s feltétlenül érdemes betartani a főbb egészségügyi tanácsokat. Ami ugyancsak lényeges, hogy menet közben – főként hosszabb úton – érdemes többször pihenőt beiktatni a programba.