Az olimpia után Kaposváron tért vissza Hosszú Katinka

Csütörtök reggel elstartolt Kaposváron a Csik Ferenc Versenyuszodában a sorrendben 17. rövidpályás úszó országos bajnokság. A legnagyobb hír, hogy a tokiói olimpia után a somogyi megyeszékhelyen tért vissza a medencébe a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka.

A kaposvári, sorrendben 17. rövidpályás úszó országos bajnokság nyitó napjáról készült beszámolónkat kezdjük mindjárt egy jó hírrel. Az ob-t megelőző kazanyi rövidpályás Európa-bajnokságon történtek miatt átdolgozták a beléptetéri rendszert. A Semmelweis Egyetem öt szűrőpontot alakított ki a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodában, ahol a versenyzőkre, edzőkre, masszőrökre, hivatalos segítőkre, sportbírókra, de még a sajtó képviselőire is – vagyis mindenkire – kötelező szűrővizsgálat várt. Vagy 600 embert vizsgáltak meg, s ami mindenképpen jó hír, csak egyetlen fertőzöttet – mégpedig egy edzőt – találtak.

Amúgy nagy nevekben abszolút nincs hiány. A legnagyobb kétségkívül Hosszú Katinkáé, aki utoljára Tokióban a nyári olimpiai játékokon úszott, s itt a somogyi megyeszékhelyen ugrott ismét medencébe. Csütörtökön 10 óra után nem sokkal már rajtkőre szólították a 100 méteres vegyesúszás ötödik, utolsó futamában, ahol a szintén olimpiai résztvevő Halmai Petra, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola versenyzője előtt csapott a célba.

– Igazából nem tűntem el a világ elől, csak szerettem volna kicsit pihenni, nyugodt körülmények között készülni. Amúgy jó érzés volt újra versenyezni – mondta a futam végén az öltözőbe vonulva a háromszoros olimpiai bajnok és egyszeres ötkarikás ezüstérmes, összesen 26-szoros világ- és 35-szörös Európa-bajnok Hosszú Katinka, aki azt is hozzátette, hogy a vasárnapig tartó rövidpályás úszó országos bajnokságon szeretne több számban is elindulni. Az első rajtját látva most is jó esélye van rá, hogy aranyakkal megpakolva térhessen majd haza.

Az első versenynapon Hosszúék futama előtt úszott a négyszeres ifi Eb-győztes és háromszoros Európa-bajnok Jakabos Zsuzsanna ugyancsak 100 méter vegyesen, de találkoztunk az olimpiai bronzérmes, világbajnok és vb-harmadik, nyolcszoros Európa-bajnok Kapás Boglárkával is. De a csütörtöki nyitányon már rajthoz szólították az amúgy hosszútávúszó olimpiai ezüstérmes, világbajnok és kétszeres Európa-bajnok veszprémi Rasovszky Kristófot és az olimpiai bronzérmes pécsi Kenderesi Tamást is. Amúgy Könnyen megeshet, hogy pénteken tovább bővül az indulók illusztris névsora. A kazanyi résztvevők ugyanis most házi karanténban vannak, s ha negatív lesz a (két) PCR-tesztjük, akkor utólag csatlakozhatnak majd a mezőnyhöz.

Pénteken, szombaton és vasárnap 9.30 órától folytatódnak az előfutamok. A késő délutáni döntők pénteken és szombaton 18, vasárnap pedig 17 órakor kezdődnek, s kb. nyolcig tartanak. A négy nap során kerek félszáz versenyszámban avatnak országos bajnokokat. A döntőket élőben közvetíti az M4Sport.