Az oltás adja meg a biztonságot a cégtulajdonos szerint

Murvai Dániel, a Kertax Kft. tulajdonosa már felvette az első Szputnyik V-vakcinát, s május elsején ismét felkeresi az oltópontot. Aznap kapja a második oltást, s utána a tervek szerint családjával a Balaton-parton tölti a hétvégét.

A 39 éves férfi amilyen gyorsan csak lehetett, regisztrált. Azt mondta: önmaga, családja és munkatársai védelme is indokolta a koronavírus elleni oltás felvételét. Szerinte az élet minden területén, így a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban is meghatározó a megelőzés. Példáját sokan követték környezetében is. A vállalkozásban húszan dolgoznak, s 98 százalékuk már legalább az első oltáson túl van.

– Nem féltem és semmiféle mellékhatást nem észleltem – mondta Murvai Dániel. – A családom is jelentkezett, volt, aki a kínai oltóanyagot kapta, s volt, aki a Szputnyikot. A nagyatádi oltópontra hívtak be, ahol az egészségügyi szakemberek kedvesen, gyorsan végezték feladatukat, s szerintem nagyon jól működött minden.

A cégtulajdonos szerint a koronavírus elleni küzdelem a következő napokban, hetekben is figyelmet, összefogást követel. Szükséges, hogy azok is regisztráljanak, akik eddig húzták-halasztották a jelentkezést.

Murvai Dániel azt mondta: csak úgy lehet ismét esélyünk a biztonságos utazásra, egy nyugodt kávézásra vagy épp vidám baráti összejövetelre, ha minél nagyobb az átoltottság. Mindenki számára megnyugtató lenne, ha elfelejthetnénk a pandémiát, a megelőzés során lényeges, hogy a fiatal és középkorosztályból a lehető legtöbben éljenek az önkéntes, ingyenes oltási lehetőséggel.