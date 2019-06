Az ország legjobb egyleteivel is felveszi a versenyt a Dynamic SE

Idén is látványosra sikerült a Kapos Dynamic SE nyári szinkronúszó gálája. A sportolók ezúttal is kitettek magukért, s bizonyították, hogy miért tartoznak a legjobbak közé.

Látványos gálát rendezett a Csík Ferenc Versenyuszodában a Kapos Dynamic SE (KDSE) szinkronúszó szakosztálya. A sportolókat és a nézőket Szita Károly, Kaposvár polgármestere köszöntött, ezt követően pedig a sporté és a látványé volt a főszerep. A kaposvári szinkronúszók ebben az évadban is remekül teljesítettek, hiszen számos kiváló eredményt értek el, s a legjobb fővárosi egyesületekkel is felvették a versenyt. A nézők láthatták az együttes versenykűrjeit, illetve olyanokat is, melyeket csak erre a gálára gyakoroltak be. Sőt, az utolsó az utolsóba nem csak a KDSE, hanem a város összes vizes sportolója, úszók, búvárúszók, vízilabdázók bekapcsolódtak.

– A versenyév még nem ért véget, hiszen ez a jövő héten a Hungarian Open-nel zárul majd – mondta Csorba András, a Kapos Dynamic SE elnöke. – Természetesen ezen a versenyen is részt vesznek az utánpótlás csapataink. A szezon eddigi része sikeresen zárult, hiszen több országos harmadik helyet szereztek a sportolóink. Ez egy hatalmas tett, eddig nem sűrűn fordult elő, hiszen nehéz felvenni a versenyt a fővárosi egyesületekkel. A lányok céltudatosan és önfeláldozóan dolgoznak ez vezetett a sikerekig.

A Kapos Dynamic SE közel nyolcvan sportolója nem csak a vízben emelkedett ki, hiszen negyvenöt jó tanuló, jó sportoló díjat is kiosztottak a gálán. Ezt csak azok kaphatták meg, akik általános iskolában 4,5-nél, míg középiskolában 4,0-nál jobb a tanulmányi átlagot értek el, emellett pedig legalább két érmet szereznie országos versenyen.

– Tizenkilenc kűrt mutattak be a sportolóink a vízben, ezek között voltak egyéni, duó és csapatszámok is – nyilatkozta Laski Vivien, a Kapos Dynamic SE vezetőedzője. – A sportolók tematikus és kombinációs kűröket is előadtak, emellett pedig a szárazföldön is bemutatják tudásukat.

A Gém Imre által létrehozott Gém Fruzsina díjat, idén Szirtes Berta, nagykanizsai sportoló nyerte el. Ezt az elismerést minden évben az edzők ítélik oda az éves teljesítmény, a tanulmányi eredmény és a közösséghez való viszony alapján. Szirtes Berta Nagykanizsáról jár átlagos héten négyszer, versenyre való felkészüléskor pedig van, hogy hatszor.

A szorgalomért járó kupákat négy sportoló vehette át ebben az évben: Márton Veronika (junior), Juhász Anna (utánpótlás), Schneider Nóra (gyerek I.), Török Pálma (gyerek II.).