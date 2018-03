Az országos politika kirakatába került a somogyi falu

Kötcsén a helybeliek már észre sem veszik, ha országos politikusok fordulnak meg a faluban. A helyiek nem akarnak visszaélni az ismertséggel, és nem igyekeznek előnyt kovácsolni a helyzetből, hogy rendszeresen náluk tart pikniket a Fidesz, és Gyurcsány is kúriát vásárolt.

Csak kirakatnak kell ez a falu az országos politikának, fogalmazta meg a véleményét egy középkorú helybeli, aki a jó idő megérkeztével a kerítését javította éppen ottjártunkkor. Egy másik kötcsei arra ballagott hazafelé.

– Se szegények, se gazdagok az itteni népek – felelte Szabó Lajos arra a kérdésre, hogy milyen az élet Kötcsén. Harminchárom éve él a faluban. – Errefelé minden tűrhető, de nem minden jó. Aki becsületesen dolgozik, az megél, ha nem is mindig könnyen.

Egy újabb járókelő, a kőműveseként dolgozó Gyöngyösi Sándor szerint a munkáért el kell menni messzire, mert a kúriákat nem a helybeliekkel újítják fel Kötcsén. Időszakonként gyakran látni országos politikusokat megfordulni a faluban, de az itt élők nem sokat foglalkoznak ezzel. Ahogy a polgármester mondta: szerették volna, ha nem az ide járó politikusokról híresül el a falu, de már beletörődtek, hogy így van. Most már szinte észre sem veszik, ha politikusok járnak a községben.

A Fidesz piknikje évente egy alkalommal zajlik, de az arra érkezők alig jönnek le a faluba, előadásokat hallgatnak. Gyurcsány gyakran tartózkodik Kötcsén a kúriájában, ő állítólag igyekszik beilleszkedni. A polgármester meggyőződése, hogy nem szabad visszaélni a politikusok jelenlétével. Azt mondta, hogy a rendszerváltás után sem álltak sorba előnyökért, pedig egykor Antall József ősei telepítették be a falut.

Feledy Gyula egyike a legrégebbi somogyi polgármestereknek, 1990 óta tölti be a településvezetői tisztséget, szerinte csak fél tucat hasonlóan hosszú időszakra visszatekintő kollégája van a megyében. Kiváló képzőművész és magán-állatorvos. Várni is kellett rá pár percet, mert éppen Telekibe hívták egy beteg lóhoz. A praxisát könnyen össze tudja egyeztetni a polgármesterséggel, mert lecsökkent az állatállomány a falvakban. Ahogy visszaemlékezett, 90-ben még gulya legelt Telekiben, ott most egyetlen udvarban van fejőstehén, Nagycsepelyen kettő, Kötcsén négy. Igaz, hogy húsmarha tartók is vannak a környéken, amelyek nagyobb volument képviselnek.

A polgármester szerint sok teendő vár rájuk mostanában. Elkészült a szennyvíz-beruházás a karádi aggromeláció részeként, a kivitelezők még tavasszal levonulnak, ezután pedig rendbe kell tenni az utakat. Januártól talajterhelési díj lépett életbe, hogy mindenki vegye komolyan a bekötést, Kötcsén ugyanis 70 ingatlan van külföldi kézben.

A Kötcsét Nagycsepellyel összekötő, 260 méteres út felújítására 17 millió forintos belügyminisztériumi támogatást kaptak. Tavasszal kezdik a munkát. A következő cél pedig az 1970-es években épült háziorvosi rendelő felújítása lenne, ahová Kötcse, Nagycsepely és Teleki betegei járnak.

Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője szerint az elmúlt 4-5 évben több mint 150 milliárd forint fejlesztés kapott zöld utat a térségben. Ezek között vannak már megvalósított és a közeljövőben induló beruházások. Hozzátette: ilyen rövid idő alatt ennyi pénz még nem érkezett a térségbe, és ez az itt élők összefogását, munkáját dicséri.